عيد الحب.. قواعد إتيكيت مهمة عند استقبال هدية نصك الحلو

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- Youm7) مع اقتراب عيد الحب ، يحرص الأحباب خاصة المخطوبين والأزواج الجدد على التفكير في الهدية التي تسعد الطرف الآخر، ثم يقوم باقتنائها وتقديمها بلهفة، ولكن أحيانًا يستقبلها الطرف الآخر بطريقة لا تعكس التقدير والامتنان للهدية، ما يسبب إحراجًا وإزعاجًا له، لذلك أشار موقع wikihow إلى قواعد لياقة مهمة عند استقبال الهدية في عيد الحب من الطرف الآخر:
عبارات التقدير والشكر
أولاً: عليك النظر في عينيه مباشرة وأظهر مشاعر الامتنان له وشكره بعبارات التقدير والشكر لمجهوده في تحضير وتقديم الهدية، وإذا كنت تواجه صعوبة في اظهار الامتنان والشكر لأن الهدية أو التقديم لها لم ينل إعجابك
ذكر نفسك بأنك تقدر تفكيره فيك ووقته واشكره على ذلك.
هدية عيد الحب الرد سريعًا وقت الاستقبال
إذا استقبلت الهدية من شريك حياتك قم بالرد سريعا بعبارات الحب والامتنان، لأن السكوت في هذا الوقت قد يوحي بأن الهدية لم تنل إعجابك وجعل الطرف الآخر محبطا بخصوص هذا، ولتجنب هذا الأمر قم بالرد سريعًا بناء على تقدير الحب والامتنان وليس على الهدية.
تقديم الهدية إظهار الرضا عن الهدية
بعض الناس خاصة في العلاقات غير العميقة يحاولون أن يظهروا غير منبهرين ولا متأثرين بالهدية خوفًا من أن يساء فهمهم أنهم كانوا بانتظار هدية لأسباب مادية، وبالتالي لا يظهرون رضاهم وفرحتهم بالهدية وهذا خطأ كبير ويسبب إحباطًا للطرف الآخر.
وحتى لو لم تكن الهدية بقدر توقعاتك لا ينبغي أبدًا أن تتكبر عليها أو تعلق على أنها غير جيدة أو لم تكن مناسبة، على العكس من المهم أن تظهر الرضا عنها وعن المعنى ورائها.
الفرحة بالهدية
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