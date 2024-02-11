عيد الحب.. قواعد إتيكيت مهمة عند استقبال هدية نصك الحلو

MENAFN - Youm7) مع اقتراب عيد الحب ، يحرص الأحباب خاصة المخطوبين والأزواج الجدد على التفكير في الهدية التي تسعد الطرف الآخر، ثم يقوم باقتنائها وتقديمها بلهفة، ولكن أحيانًا يستقبلها الطرف الآخر بطريقة لا تعكس التقدير والامتنان للهدية، ما يسبب إحراجًا وإزعاجًا له، لذلك أشار موقع wikihow إلى قواعد لياقة مهمة عند استقبال الهدية في عيد الحب من الطرف الآخر:

عبارات التقدير والشكر

أولاً: عليك النظر في عينيه مباشرة وأظهر مشاعر الامتنان له وشكره بعبارات التقدير والشكر لمجهوده في تحضير وتقديم الهدية، وإذا كنت تواجه صعوبة في اظهار الامتنان والشكر لأن الهدية أو التقديم لها لم ينل إعجابك

ذكر نفسك بأنك تقدر تفكيره فيك ووقته واشكره على ذلك.

هدية عيد الحب الرد سريعًا وقت الاستقبال

إذا استقبلت الهدية من شريك حياتك قم بالرد سريعا بعبارات الحب والامتنان، لأن السكوت في هذا الوقت قد يوحي بأن الهدية لم تنل إعجابك وجعل الطرف الآخر محبطا بخصوص هذا، ولتجنب هذا الأمر قم بالرد سريعًا بناء على تقدير الحب والامتنان وليس على الهدية.

تقديم الهدية إظهار الرضا عن الهدية

بعض الناس خاصة في العلاقات غير العميقة يحاولون أن يظهروا غير منبهرين ولا متأثرين بالهدية خوفًا من أن يساء فهمهم أنهم كانوا بانتظار هدية لأسباب مادية، وبالتالي لا يظهرون رضاهم وفرحتهم بالهدية وهذا خطأ كبير ويسبب إحباطًا للطرف الآخر.

وحتى لو لم تكن الهدية بقدر توقعاتك لا ينبغي أبدًا أن تتكبر عليها أو تعلق على أنها غير جيدة أو لم تكن مناسبة، على العكس من المهم أن تظهر الرضا عنها وعن المعنى ورائها.



الفرحة بالهدية



