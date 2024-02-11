4 طرق لارتداء الجاكيت المنفوخ القصير بشكل عصرى.. بينها طريقة جنيفر لوبيز

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- Youm7) تحرص الكثير من الفتيات على اقتناء تصميمات مختلفة ومتميزة من الملابس إلى خزانتهن، خاصة في فصل الشتاء الذي ويعتمد أكثر على الجاكيت، وتختلف تصميمات واحجام الجواكت إلى أشكال كثيرة، ولكن اقتناء الجاكيت المنتفخ القصير يعد هو الإضافة الجديدة إلى الجواكت الشتوية الخاصة بهن، حسب ما نشره موقع "Instyle" ومن خلال هذا التقرير نعرض كيفية تنسيق الجاكيت المنتفخ القصير للحصول على إطلالة متميزة وهي:
مع البنطلون الجينز
يمكن ارتداء الجاكيت القصير المنتفخ بلا أكمام فوق سترة كاملة الأكمام مع الجينز عالي الخصر الواسع، فهذه واحدة من أكثر الإطلالات تميزا وهذه الطريقة التي ارتدت به جنيفر لوبيز هذه الجاكيت القصير واختارت اللون البيج منه.
جنيفر لوبيز مع البنطلون الرياضي
يفضل ارتدائه مع البنطلون الرياضي خاصة في الأيام الباردة فهو يمنح الدفء مع وزنه الخفيف، ولا يعوق أداء التمارين الرياضية.
الجاكيت القصير مع البنطلون الرياضي مع البنطلون الجلد
من الإطلالات المميزة أيضا ارتداء الجاكيت القصير مع البنطلون الجلد بإضافة إطلالة عصرية فريدة خاصة في أوقات المناسبات والاحتفالات الخاصة.
الجاكيت القصير مع البنطلون الجلد مع فستان
ارتداء الجاكيت القصير المنتفخ هو موضة وتميز بمجرد إضافته إلى الإطلالة الخارجية، ويعد أكثر أناقة عند تنسيقه مع تنورة أو فستان وارتداء الجاكيت عليه بألوان متناسقة.
جاكيت منفخ مع فستان شتوي
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