4 طرق لارتداء الجاكيت المنفوخ القصير بشكل عصرى.. بينها طريقة جنيفر لوبيز

MENAFN - Youm7) تحرص الكثير من الفتيات على اقتناء تصميمات مختلفة ومتميزة من الملابس إلى خزانتهن، خاصة في فصل الشتاء الذي ويعتمد أكثر على الجاكيت، وتختلف تصميمات واحجام الجواكت إلى أشكال كثيرة، ولكن اقتناء الجاكيت المنتفخ القصير يعد هو الإضافة الجديدة إلى الجواكت الشتوية الخاصة بهن، حسب ما نشره موقع "Instyle" ومن خلال هذا التقرير نعرض كيفية تنسيق الجاكيت المنتفخ القصير للحصول على إطلالة متميزة وهي:

مع البنطلون الجينز

يمكن ارتداء الجاكيت القصير المنتفخ بلا أكمام فوق سترة كاملة الأكمام مع الجينز عالي الخصر الواسع، فهذه واحدة من أكثر الإطلالات تميزا وهذه الطريقة التي ارتدت به جنيفر لوبيز هذه الجاكيت القصير واختارت اللون البيج منه.

جنيفر لوبيز مع البنطلون الرياضي

يفضل ارتدائه مع البنطلون الرياضي خاصة في الأيام الباردة فهو يمنح الدفء مع وزنه الخفيف، ولا يعوق أداء التمارين الرياضية.

الجاكيت القصير مع البنطلون الرياضي مع البنطلون الجلد

من الإطلالات المميزة أيضا ارتداء الجاكيت القصير مع البنطلون الجلد بإضافة إطلالة عصرية فريدة خاصة في أوقات المناسبات والاحتفالات الخاصة.

الجاكيت القصير مع البنطلون الجلد مع فستان

ارتداء الجاكيت القصير المنتفخ هو موضة وتميز بمجرد إضافته إلى الإطلالة الخارجية، ويعد أكثر أناقة عند تنسيقه مع تنورة أو فستان وارتداء الجاكيت عليه بألوان متناسقة.





جاكيت منفخ مع فستان شتوي



