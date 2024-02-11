كيف تدعم طفلك عندما يتعرض للإحراج؟ 4 خطوات ونصائح لتعزيز ثقته

MENAFN - Youm7) لا يمكننا دائمًا حماية أطفالنا من التعرض للإحراج، ولكن يمكننا مساعدتهم على بناء الثقة بالنفس والمرونة للتعامل معه بطريقة صحية، وفي هذا التقرير من موقع parents سنلقى نظرة على الطرق التي يمكن لطفلك من خلالها التغلب على تجربة الشعور بالإحراج.معرفة سبب الإحراج

الخطوة الأولى ينبغى أن تكون مساعدة الطفل على فهم مشاعره والموقف، وذلك من خلال التحدث مع الطفل وسؤاله بلطف حول ما سبب له مشاعر الإحراج، سيساعد ذلك فى الوصول إلى حل والتغلب لهذه المشاعر بسرعة.

طفلة تتعرض للإحراج التحدث بواقعية

بعد معرفة السبب وتحديد تأثيره على طفلك، شاركه أن هذا الأمر لا يحتاج إلى التوقف والعزل عند التعرض له، و إنما التعامل معه ومحاولة تعديله إذا كان يحتاج إلى التعديل أو التخطي وتجاوزه واستمرار ما كان يقوم به من تواصل و تفاعل، الحديث بواقعية وحل مشاعر الإحراج لطفلك تؤهله للتعامل مع يتعرض له بثقة ومرونة دون خوف.

التفكير في الاتجاه الصحيح

مشاعر الإحراج قد تأتي من أن الطفل تعرض لسماع كلام لم يرغب به، وقد تكون مرتبطة بمظهره وأن ملابسه في ذلك اليوم غير منسقة الألوان أو أنها لم تلائمه، أو أنه ارتكب تصرف غير صحيح، هذه الأسباب تجعل الطفل إذا ساعده والديه أن يتطور تفكيره للأفضل بأن يقوم باختيارات أفضل أو أن يمنح نفسه التأمل قبل الحديث، بالإضافة إلى القبول معا وأنه يفعل ذلك من أجل ذاته لا من أجل كلام الآخرين.

مشاركة ذات المشاعر

إذا تعرض أحد الوالدين إلى مشاعر الإحراج وفي قدرة الطفل إدراكها شاركها معه وشاركه أيضا كيف شعرت وتجاوزت هذه المشاعر واستكملت مهامك وتواصلك دون توقف بسب هذا الموقف، مما ينبه الطفل إلى التعامل مع هذه المواقف وإلا يتوقف عندها.

أم تشارك الحديث مع ابنتها