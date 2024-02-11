8 حركات جسدية نادرة لا يمكن لأي شخص فعلها.. لو بتقدر تعملها تبقى مميز

MENAFN - Youm7) كل شخص مميز بطريقة مختلفة، ولكن هناك قدرات جسدية خاصة توجد عند بعض الناس، وهذه القدرات قد تذهلك، وبعضها قد يكون بسيطًا للغاية، فتعرف على تلك القدرات غير التقليدية وإذا كانت لديك أياً من تلك القدرات فأنت شخص مميز، دعنا نتعرف عليها وفقاً لموقع "brightside". - لمس الذقن أو الأنف باللسان لا يستطيع معظم الناسلمس الذقن أو الأنف باللسان، ولكن هناك أشخاص قادرون على جعل لسانهم يلمس ذقنهم أو أنفهم بطرفه، وتسمى تلك الحركة بعلامة جورلين. - تحريك الأطراف في الاتجاه المعاكس يستطيع بعض الأشخاص رفع قدمهم اليمنى وتحريكها في اتجاه عقارب الساعة، وهم يفعلون ذلك إما بسبب الطريقة التي يتم بها تكوين دماغهم أو بسبب التدريب على هذه الحركة وزيادة مرونة جسمهم.





تحريك القدم - هز أرنبة الأنف إذا كنت ترغب في هز أرنبة أنفك مثل الرسوم المتحركة ففي الغالب لن تنجح في ذلك، إلا إذا كنت من عدة أشخاص قليلين قادرين على هز أرنبة أنوفهم. يمكنك أيضًا تدريب نفسك على تحريك أنفك، بدءًا من تحريك فتحتي الأنف وصولاً إلى أرنبتها. - العطس والعينان المفتوحتان هناك مقولة شهيرة تقول عند العطس والعينان مفتوحتان سيتسبب في خروج العين ولكنها خرافات، فهناك أشخاص تعطس وعيناها مفتوحتان ولا يحدث شيء.





عطس - طي ثلثي اللسان طي اللسان إلى النصف يعد أمر شائع إلى حد ما، ولكن لا يستطيع كل شخص على وجه الأرض القيام بذلك،فقليل من الناس فقط هم الذين يستطيعون طي لسانهم إلى الثلثين. - دغدغة نفسك

بالنسبة لمعظم الناس يكاد يكون من المستحيل دغدغة أنفسهم، وذلك لأن الدغدغة تدور حول فن المفاجأة؛ يلتقط دماغك الأحاسيس

التي تسبب مشاعر الدغدغة ويتحكم فيها قبل أن تؤثر عليك، ومع ذلك فإنه ليس مستحيلاً؛ الأشخاص الذين يعانون من سمات شبيهة بالفصام قادرون على دغدغة أنفسهم.



دغدغة - ثني الإبهام للخلف لدى بعض الأشخاص إبهام ذي مفصل مزدوج، يُعرف أيضاً باسم " إبهام المسافر "، مما يسمح لهم بثنيه إلى الخلف، ليس من المؤلم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص تحريك إبهامهم إلى الخلف، ولا يوجد خطر في الإضرار بوظائف الإبهام.ثني الإبهام



