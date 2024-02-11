8 حركات جسدية نادرة لا يمكن لأي شخص فعلها.. لو بتقدر تعملها تبقى مميز

(MENAFN
- Youm7) كل شخص مميز بطريقة مختلفة، ولكن هناك قدرات جسدية خاصة توجد عند بعض الناس، وهذه القدرات قد تذهلك، وبعضها قد يكون بسيطًا للغاية، فتعرف على تلك القدرات غير التقليدية وإذا كانت لديك أياً من تلك القدرات فأنت شخص مميز، دعنا نتعرف عليها وفقاً لموقع "brightside". - لمس الذقن أو الأنف باللسان
لا يستطيع معظم الناس
لمس الذقن أو الأنف باللسان، ولكن هناك أشخاص قادرون على جعل لسانهم يلمس ذقنهم أو أنفهم بطرفه، وتسمى تلك الحركة بعلامة جورلين. - تحريك الأطراف في الاتجاه المعاكس
يستطيع بعض الأشخاص رفع قدمهم اليمنى وتحريكها في اتجاه عقارب الساعة، وهم يفعلون ذلك إما بسبب الطريقة التي يتم بها تكوين دماغهم أو بسبب التدريب على هذه الحركة وزيادة مرونة جسمهم.
تحريك القدم - هز أرنبة الأنف
إذا كنت ترغب في هز أرنبة أنفك مثل الرسوم المتحركة ففي الغالب لن تنجح في ذلك، إلا إذا كنت من عدة أشخاص قليلين قادرين على هز أرنبة أنوفهم. يمكنك أيضًا تدريب نفسك على تحريك أنفك، بدءًا من تحريك فتحتي الأنف وصولاً إلى أرنبتها. - العطس والعينان المفتوحتان
هناك مقولة شهيرة تقول عند العطس والعينان مفتوحتان سيتسبب في خروج العين ولكنها خرافات، فهناك أشخاص تعطس وعيناها مفتوحتان ولا يحدث شيء.
عطس - طي ثلثي اللسان
طي اللسان إلى النصف يعد أمر شائع إلى حد ما، ولكن لا يستطيع كل شخص على وجه الأرض القيام بذلك،
فقليل من الناس فقط هم الذين يستطيعون طي لسانهم إلى الثلثين. - دغدغة نفسك
بالنسبة لمعظم الناس يكاد يكون من المستحيل دغدغة أنفسهم، وذلك لأن الدغدغة تدور حول فن المفاجأة؛ يلتقط دماغك الأحاسيس
التي تسبب مشاعر الدغدغة ويتحكم فيها قبل أن تؤثر عليك، ومع ذلك فإنه ليس مستحيلاً؛ الأشخاص الذين يعانون من سمات شبيهة بالفصام قادرون على دغدغة أنفسهم.
دغدغة - ثني الإبهام للخلف
لدى بعض الأشخاص إبهام ذي مفصل مزدوج، يُعرف أيضاً باسم " إبهام المسافر "، مما يسمح لهم بثنيه إلى الخلف، ليس من المؤلم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص تحريك إبهامهم إلى الخلف، ولا يوجد خطر في الإضرار بوظائف الإبهام.
ثني الإبهام
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