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الرقابة على الصادرات: إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي

2/11/2024 2:25:41 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردا ، عن الانتهاء من إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات العالمية، بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة، لافتاً إلى أنه جاري حاليا توريد الأجهزة الخاصة بالمعمل
والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد النظيف.



وأوضح خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي أنه تم تشكيل وحدة "التحقق والتصديق لتقارير غازات الاحتباس الحراري طبقًا للمواصفة الدولية العالمية، بما يساهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.




وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة تعمل على آلية لتسهل للقطاعات الصناعية التوافق مع آلية الكربون، منوها بأنه تم أيضا عقد لقاء مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل نقل المعرفة وكيفية توافق ذاك القطاع مع المتطلبات الجديدة.












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