الرقابة على الصادرات: إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي

(MENAFN
- Youm7) كشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردا ، عن الانتهاء من إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات العالمية، بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة، لافتاً إلى أنه جاري حاليا توريد الأجهزة الخاصة بالمعمل
والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد النظيف.
وأوضح خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي أنه تم تشكيل وحدة "التحقق والتصديق لتقارير غازات الاحتباس الحراري طبقًا للمواصفة الدولية العالمية، بما يساهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة تعمل على آلية لتسهل للقطاعات الصناعية التوافق مع آلية الكربون، منوها بأنه تم أيضا عقد لقاء مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل نقل المعرفة وكيفية توافق ذاك القطاع مع المتطلبات الجديدة.
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