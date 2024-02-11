هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد.. على رأسها الاتصالات بنسبة 2.4%

(MENAFN
- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك بنسبة 0.8%.
وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، ونزل قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، 2%، 0.01%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.
وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.38%، والعرب على 7.94%، واستحوذت المؤسسات على 13.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.23%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.
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