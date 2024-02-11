Sunday, 11 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد.. على رأسها الاتصالات بنسبة 2.4%

2/11/2024 2:25:40 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك بنسبة 0.8%.



وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، ونزل قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، 2%، 0.01%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.38%، والعرب على 7.94%، واستحوذت المؤسسات على 13.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.23%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.












MENAFN11022024000132011024ID1107838596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث