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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-2-2024

2/11/2024 2:25:40 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-2-2024.



إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وكونتكت المالية القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.38%، والعرب على 7.94%، واستحوذت المؤسسات على 13.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.23%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.



وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.35%.



- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.



- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.



- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 74.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.



- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.33%.



- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%.



- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 60.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%.



- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية إغلاق 30.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.



- حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.121 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.20%.












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