إيطاليا تتبرع بنسخة طبق الأصل من ثور النمرود إلى العراق

MENAFN - Youm7) تبرعت إيطاليا بتمثال آشوري أعيد بناؤه وهو "ثور نمرود" للعراق، ويبلغ طوله 5 أمتار في القرن التاسع قبل الميلاد، وقد دمرته داعش في عام 2015، قبل أن يصنع الحرفيون الإيطاليون نسخة من النصب التذكاري باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد النسخة المتماثلة، التي كانت معروضة سابقًا في الكولوسيوم في روما ومقر اليونسكو في باريس، تم نقلها الآن بشكل دائم خارج مدخل متحف البصرة، وفقًا لما نشره موقع "theartnewspaper".

وقال جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة الإيطالي، خلال حفل افتتاح المتحف الذى حضره مسئولون إيطاليون وعراقيون، إن إيطاليا في طليعة الدول التي تعمل على حماية التراث الثقافي لأنه روح الأمة ويجسد تاريخها، لذلك ستواصل بذل كل جهد ممكن لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي والعمل من أجل تعزيز تراث الإنسانية.





إيطاليا تتبرع بتمثال آشوري" ثور نمرود" أعيد بناؤه للعراق

وكانت مدينة النمرود القديمة، بالقرب من الموصل الحالية، العاصمة الرائعة للملك الآشوري آشور بانيبال الثاني (883-859 قبل الميلاد) الذي بنى قصرًا ضخمًا في المدينة مزينًا بالنقوش البارزة والعديد من تماثيل "لاماسو" والأسد والأجنحة المجنحة - تماثيل ثيران برؤوس بشرية ملتحية.

واقتحم تنظيم داعش الموقع الأثري في عام 2015 ودمر القطع الأثرية الثمينة بالجرافات والمتفجرات، وكان ثور النمرود الذي كان قائما في الموقع وهو رمز للحضارة الآشورية، من بين الآثار المدمرة.