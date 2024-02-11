إيطاليا تتبرع بنسخة طبق الأصل من ثور النمرود إلى العراق

(MENAFN
- Youm7) تبرعت إيطاليا بتمثال آشوري أعيد بناؤه وهو "ثور نمرود" للعراق، ويبلغ طوله 5 أمتار في القرن التاسع قبل الميلاد، وقد دمرته داعش في عام 2015، قبل أن يصنع الحرفيون الإيطاليون نسخة من النصب التذكاري باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد النسخة المتماثلة، التي كانت معروضة سابقًا في الكولوسيوم في روما ومقر اليونسكو في باريس، تم نقلها الآن بشكل دائم خارج مدخل متحف البصرة، وفقًا لما نشره موقع "theartnewspaper".
وقال جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة الإيطالي، خلال حفل افتتاح المتحف الذى حضره مسئولون إيطاليون وعراقيون، إن إيطاليا في طليعة الدول التي تعمل على حماية التراث الثقافي لأنه روح الأمة ويجسد تاريخها، لذلك ستواصل بذل كل جهد ممكن لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي والعمل من أجل تعزيز تراث الإنسانية.
إيطاليا تتبرع بتمثال آشوري" ثور نمرود" أعيد بناؤه للعراق
وكانت مدينة النمرود القديمة، بالقرب من الموصل الحالية، العاصمة الرائعة للملك الآشوري آشور بانيبال الثاني (883-859 قبل الميلاد) الذي بنى قصرًا ضخمًا في المدينة مزينًا بالنقوش البارزة والعديد من تماثيل "لاماسو" والأسد والأجنحة المجنحة - تماثيل ثيران برؤوس بشرية ملتحية.
واقتحم تنظيم داعش الموقع الأثري في عام 2015 ودمر القطع الأثرية الثمينة بالجرافات والمتفجرات، وكان ثور النمرود الذي كان قائما في الموقع وهو رمز للحضارة الآشورية، من بين الآثار المدمرة.
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