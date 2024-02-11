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1500 طفل وطفلة يستفيدون من قافلة عيالنا بمحافظات الصعيد

2/11/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، توجهت قافلة المركز القومى لثقافة الطف برئاسة الكاتب محمد ناصف، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" إلى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية، وتأتي هذه القافلة بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للنشء.
وبدأت في مركز شباب السوالم بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك يومى 7 و8 فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 620 طفلاً، ثم مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط يوم الجمعة 9 فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 540 طفلاً، واختتمت القافلة فعالياتها في مركز شباب ناصر ملوي بمحافظة المنيا يومى 10 و11 فبراير وبلغ عدد المستفيدين 350 طفلاً، ليصل عدد المستفيدين ألف وخمسمائة طفل وطفلة تقريبا ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030، وتضمنت القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية منها أورجامي، طباعة، فن الكولاج، كروت مجسمة، لوحة بالفسيفساء، تشكيلات ورقية، رسم على الوجه، تشكيل عين حورس وزهرة اللوتس مجسمة، لوحات مجسمة، فانوس ومحفظة بالورق، تيجان بشعارات للتوعية، وورش الحكي والتلوين للتوعية ضد الفساد، ورشة تثقيفية عن القدس عربية، كما قدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية.
وتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانًا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.

إحدى-الورش-التعليمية

أطفال-صعيد-مصر

الأطفال

الأطفال-المشاركين

الأطفال-يتفاعلون-خلال-الورشة

الأطفال-يشاركون-في-أحد-الأنشطة

الأطفال-يشاركون-في-الأنشطة

تفاعل-الأطفال-خلال-الورشة

جانب-من-الحضور

جانب-من-الورش-التعليمية

جانب-من-مشاركات-الأطفال

جانب-من-مشاركة-أطفال-صعيد-مصر

عرض-الأراجوز

عرض-الأراجوز-للأطفال

ورشة-لتعليم-الأطفال

ورشة-للأطفال-بالصعيد








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