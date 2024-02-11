1500 طفل وطفلة يستفيدون من قافلة عيالنا بمحافظات الصعيد

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- Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، توجهت قافلة المركز القومى لثقافة الطف برئاسة الكاتب محمد ناصف، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" إلى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية، وتأتي هذه القافلة بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للنشء.
وبدأت في مركز شباب السوالم بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك يومى 7 و8 فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 620 طفلاً، ثم مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط يوم الجمعة 9 فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 540 طفلاً، واختتمت القافلة فعالياتها في مركز شباب ناصر ملوي بمحافظة المنيا يومى 10 و11 فبراير وبلغ عدد المستفيدين 350 طفلاً، ليصل عدد المستفيدين ألف وخمسمائة طفل وطفلة تقريبا ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030، وتضمنت القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية منها أورجامي، طباعة، فن الكولاج، كروت مجسمة، لوحة بالفسيفساء، تشكيلات ورقية، رسم على الوجه، تشكيل عين حورس وزهرة اللوتس مجسمة، لوحات مجسمة، فانوس ومحفظة بالورق، تيجان بشعارات للتوعية، وورش الحكي والتلوين للتوعية ضد الفساد، ورشة تثقيفية عن القدس عربية، كما قدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية.
وتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانًا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.
إحدى-الورش-التعليمية
أطفال-صعيد-مصر
الأطفال
الأطفال-المشاركين
الأطفال-يتفاعلون-خلال-الورشة
الأطفال-يشاركون-في-أحد-الأنشطة
الأطفال-يشاركون-في-الأنشطة
تفاعل-الأطفال-خلال-الورشة
جانب-من-الحضور
جانب-من-الورش-التعليمية
جانب-من-مشاركات-الأطفال
جانب-من-مشاركة-أطفال-صعيد-مصر
عرض-الأراجوز
عرض-الأراجوز-للأطفال
ورشة-لتعليم-الأطفال
ورشة-للأطفال-بالصعيد
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