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وزيرة الثقافة تفتتح صالون الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد بالزمالك

2/11/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Youm7) افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صالون المفكر والأدبي الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، بأتيليه العرب للثقافة والفنون، في جاليري ضي بالزمالك.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد.

وشارك في الندوة الدكتور عماد أبو غازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة للصناعات الإبداعية، والدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدار اللقاء الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.

وقال الدكتور عماد ابو غازي ان الحفاظ على التراث ضرورة من أجل إتاحته للأجيال المقبلة مضيفا أن صيانة التراث خطوة أولى لإدراجه في المنظومة الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد عبد الدايم إنه لا بد من تحديث ممارستنا الإدارية وطرق عملنا في الحكومة وخارج الحكومة من أجل وضع أفضل. وأضاف الدكتور زين عبد الهادي أنه علينا صناعة الثقافة بالنظر إلى الفرص حيث إن هناك مشاهدات لثلاث أغانٍ مصرية على اليوتيوب تخطت المليار مشاهده بالإضافة إلى وجود 53 دار عرض و35 ألف مكتبة في مصر مضيفًا أن الأولوية بالنسبة لمصر هي تراثها الثقافي والتكنولوجيا الحاضرة.
وزيرة الثقافة تفتتح صالون الدكتور شاكر عبد الحميد



وزيرة الثقافة



وزيرة الثقافة تفتتح صالون الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد بالزمالك









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