اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.. أشهر النماذج المصرية الناجحة

MENAFN - Youm7) يوافق اليوم 11 فبراير اليوم الدولى للمرأة والفتاة فى العلوم، وقد دخلت بعض النماذج المصرية النسائية ضمن قائمة أهم وأشهر النماذج في مجال العلوم، وسنتعرف عليهم خلال السطور التالية:

مريت بتاح

أول طبيبة فى التاريخ، والتى عاشت فى عهد الملك زوسر (حوالى 2700 قبل الميلاد) وكانت كبيرة الطبيبات فى مصر، والمسئولة عن تدريب ورعاية جميع الأطباء الآخرين فى البلاد، أى "حبيبة الإله بتاح" حيث يمثل بتاح إله الطب والحكمة فى الديانة المصرية القديمة، وكانت مريت بتاح من عائلة محترمة، ووالدها كاهنًا، تلقت تعليمًا جيدًا فى الطب ولها معرفة واسعة بالأمراض والعلاجات.



وتمكنت من علاج مجموعة واسعة من الأمراض بما فى ذلك الأمراض المزمنة مثل: السرطان، والقلب كذلك أبدعت فى التوليد ورعاية الأطفال، وقد تم استخدام نظام خاص لتسجيل ملاحظاتهن حول الأمراض والعلاجات، وتم تدشين تمثال له ويعتبر تمثال "مريت بتاح" أحد أهم الآثار المصرية القديمة، ويصور التمثال "مريت بتاح" مرتدية ملابس طبيبة، تحمل فى يدها أدوات طبية، ويرمز التمثال إلى مكانتها العالية كطبيبة، وإلى أهمية المرأة فى المجتمع المصرى القديم.

وقد أطلق الاتحاد الفلكى الدولى اسم "مريت بتاح" على فوهة صدمية على كوكب الزهرة فالنساء فى مصر القديمة لديها مكانة مرموقة فى المجتمع، وقد ساهمن بشكل كبير فى تقدم العلوم والحضارة المصرية.

سميرة موسى

هى أول عالمية مصرية فى الفيزياء النووية، وأول إمرأة تحصل على الدكتوراة فى الإشعاع الذرى، كما أنها أول معيدة فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ودخلت مجال الطب للتوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية، أما "هيلانا سيدروس" هى أول طبيبة مصرية تدرس الطب فى إنجلترا عام 1930، وعملت فى مستشفى "كتشنر" فى لندن، وأول من افتتحت عيادة خاصة بها، وقامت بإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى القبطى.

سناء بطرس

استاذة الفارماكولوجى، بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أسست قسم الفارماكولوجى بالمعهد عام 1977، عضو فى الجمعية العالمية للفارماكولوجيا المناعية، وأول مصرية تحصل على جائزة الاتحاد الأفريقى للمرأة فى العلوم.

كما نالت جائزة منظمة المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا، ووصلت إلى عقار لعلاج البلهارسيا، واختارها المعهد البيوجرافى الأمريكى كإحدى القيادات البارزة، ونالت جائزة منظمة المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا.

إلهام فضالى

عالمة مصرية حاصلة على جائزة أفضل بحث فى الفيزياء 2020، وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم الهندسة الكهربائية، وحصلت على منحة دراسية لقضاء فصل دراسى فى جامعة دريكسيل، وتم اختيار بحثها كأفضل بحث على مستوى العالم فى عام 2020.