اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.. أشهر النماذج المصرية الناجحة

(MENAFN
- Youm7) يوافق اليوم 11 فبراير اليوم الدولى للمرأة والفتاة فى العلوم، وقد دخلت بعض النماذج المصرية النسائية ضمن قائمة أهم وأشهر النماذج في مجال العلوم، وسنتعرف عليهم خلال السطور التالية:
مريت بتاح
أول طبيبة فى التاريخ، والتى عاشت فى عهد الملك زوسر (حوالى 2700 قبل الميلاد) وكانت كبيرة الطبيبات فى مصر، والمسئولة عن تدريب ورعاية جميع الأطباء الآخرين فى البلاد، أى "حبيبة الإله بتاح" حيث يمثل بتاح إله الطب والحكمة فى الديانة المصرية القديمة، وكانت مريت بتاح من عائلة محترمة، ووالدها كاهنًا، تلقت تعليمًا جيدًا فى الطب ولها معرفة واسعة بالأمراض والعلاجات.
وتمكنت من علاج مجموعة واسعة من الأمراض بما فى ذلك الأمراض المزمنة مثل: السرطان، والقلب كذلك أبدعت فى التوليد ورعاية الأطفال، وقد تم استخدام نظام خاص لتسجيل ملاحظاتهن حول الأمراض والعلاجات، وتم تدشين تمثال له ويعتبر تمثال "مريت بتاح" أحد أهم الآثار المصرية القديمة، ويصور التمثال "مريت بتاح" مرتدية ملابس طبيبة، تحمل فى يدها أدوات طبية، ويرمز التمثال إلى مكانتها العالية كطبيبة، وإلى أهمية المرأة فى المجتمع المصرى القديم.
وقد أطلق الاتحاد الفلكى الدولى اسم "مريت بتاح" على فوهة صدمية على كوكب الزهرة فالنساء فى مصر القديمة لديها مكانة مرموقة فى المجتمع، وقد ساهمن بشكل كبير فى تقدم العلوم والحضارة المصرية.
سميرة موسى
هى أول عالمية مصرية فى الفيزياء النووية، وأول إمرأة تحصل على الدكتوراة فى الإشعاع الذرى، كما أنها أول معيدة فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ودخلت مجال الطب للتوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية، أما "هيلانا سيدروس" هى أول طبيبة مصرية تدرس الطب فى إنجلترا عام 1930، وعملت فى مستشفى "كتشنر" فى لندن، وأول من افتتحت عيادة خاصة بها، وقامت بإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى القبطى.
سناء بطرس
استاذة الفارماكولوجى، بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أسست قسم الفارماكولوجى بالمعهد عام 1977، عضو فى الجمعية العالمية للفارماكولوجيا المناعية، وأول مصرية تحصل على جائزة الاتحاد الأفريقى للمرأة فى العلوم.
كما نالت جائزة منظمة المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا، ووصلت إلى عقار لعلاج البلهارسيا، واختارها المعهد البيوجرافى الأمريكى كإحدى القيادات البارزة، ونالت جائزة منظمة المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا.
إلهام فضالى
عالمة مصرية حاصلة على جائزة أفضل بحث فى الفيزياء 2020، وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم الهندسة الكهربائية، وحصلت على منحة دراسية لقضاء فصل دراسى فى جامعة دريكسيل، وتم اختيار بحثها كأفضل بحث على مستوى العالم فى عام 2020.
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