هاري مارتنسون كاتب حصل على نوبل وانتهت حياته بطريقة غير متوقعة

(MENAFN
- Youm7) هاري مارتنسون
كاتب وشاعر وبحار سويدي، حصل على جائزة نوبل في الأدب فتلقى انتقادات عديدة أدت إلى إنهائه حياته، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 1978م، وكان مارتنسون قد ولد في 6 مايو عام 1904 في جامشوج بجنوب شرق السويد، وفقد والديه في سن مبكر مما جعله يعيش أول حياته بملجأ في الريف السويدي، وعندما بلغ سن الـ 16 عام هرب ووقع على سفينة ليقوم بقضاء سنواته التالية في الإبحار حول العالم في زيارة الدول منها البرازير والهند، وعاش كمتشرد حتى قبض عليه بتهمة التشرد في الحدائق.
ظهر مارتينسون كشاعر لأول مرة في عام 1929 وقام بتأليف مختارات فيم أونجا (خمسة شباب)، التى قدمت الحداثة السويدية، ويجمع شعره الذى يتميز بالابتكار اللغوى والاستخدام المتكرر للاستعارات، بين العين الحادة للطبيعة وحبها، والإنسانية المحسوسة بعمق، وجاء نجاحه المشهور كروائى فى عام 1935م، حول الصعوبات التى واجهها صبى صغير فى الريف، وقد ترجم منذ ذلك الحين إلى أكثر من ثلاثين لغة، ولاقت رواية "الطريق" نجاحًا كبيرًا آخر.
وقد تم انتخابه في الأكاديمية السويدية في عام 1949، وحصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1974 مع زميله السويدي إفيند جونسون "لكتابات التقطت الندى وتعكس الكون"، وجاء الاختيار المشترك بينه وبين إيفند يونسون، لجائزة نوبل في عام 1974 مثيرًا للجدل للغاية حيث كانا عضوين فى الأكاديمية السويدية وبالتالي فى لجنة نوبل.
ونظرًا لأن مارتينسون كان شخصية حساسة فقد وجد صعوبة في التعامل مع الانتقادات والتغلب عليها بعد حصوله على الجائزة، فأنهى حياته في 11 فبراير عام 1978 في مستشفى جامعة كارولينسكا فى ستوكهولم عن طريق قطع معدته.
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