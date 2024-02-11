هاري مارتنسون كاتب حصل على نوبل وانتهت حياته بطريقة غير متوقعة

MENAFN - Youm7) هاري مارتنسونكاتب وشاعر وبحار سويدي، حصل على جائزة نوبل في الأدب فتلقى انتقادات عديدة أدت إلى إنهائه حياته، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 1978م، وكان مارتنسون قد ولد في 6 مايو عام 1904 في جامشوج بجنوب شرق السويد، وفقد والديه في سن مبكر مما جعله يعيش أول حياته بملجأ في الريف السويدي، وعندما بلغ سن الـ 16 عام هرب ووقع على سفينة ليقوم بقضاء سنواته التالية في الإبحار حول العالم في زيارة الدول منها البرازير والهند، وعاش كمتشرد حتى قبض عليه بتهمة التشرد في الحدائق.

ظهر مارتينسون كشاعر لأول مرة في عام 1929 وقام بتأليف مختارات فيم أونجا (خمسة شباب)، التى قدمت الحداثة السويدية، ويجمع شعره الذى يتميز بالابتكار اللغوى والاستخدام المتكرر للاستعارات، بين العين الحادة للطبيعة وحبها، والإنسانية المحسوسة بعمق، وجاء نجاحه المشهور كروائى فى عام 1935م، حول الصعوبات التى واجهها صبى صغير فى الريف، وقد ترجم منذ ذلك الحين إلى أكثر من ثلاثين لغة، ولاقت رواية "الطريق" نجاحًا كبيرًا آخر.

وقد تم انتخابه في الأكاديمية السويدية في عام 1949، وحصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1974 مع زميله السويدي إفيند جونسون "لكتابات التقطت الندى وتعكس الكون"، وجاء الاختيار المشترك بينه وبين إيفند يونسون، لجائزة نوبل في عام 1974 مثيرًا للجدل للغاية حيث كانا عضوين فى الأكاديمية السويدية وبالتالي فى لجنة نوبل.

ونظرًا لأن مارتينسون كان شخصية حساسة فقد وجد صعوبة في التعامل مع الانتقادات والتغلب عليها بعد حصوله على الجائزة، فأنهى حياته في 11 فبراير عام 1978 في مستشفى جامعة كارولينسكا فى ستوكهولم عن طريق قطع معدته.