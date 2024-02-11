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جوجل تدخل ميزات على تطبيق وضع القراءة ليكون أكثر فائدة

2/11/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) أدخلت جوجل ميزات جديدة على تطبيق وضع القراءة مع التحديث الجديد جعلته أكثر فائدة، حيث يعمل التطبيق في Gmail وThreads وإكس، كما يعمل أيضًا مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني الأخرى.



كانت جوجل قد أصدرت تطبيق وضع القراءة مرة أخرى في عام 2020، ويقوم وضع القراءة بتحويل كل صفحة تشاهدها إلى نص عادي، مما يجعلها أسهل بكثير في القراءة وبدون تشتيت الانتباه، لذا يعد وضع القراءة الذي يدعم Gmail وتطبيقات الوسائط الاجتماعية خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.



ومع ذلك لاحظ المطورون أن التطبيق قد لا يعمل بشكل جيد مع جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، ولكنه على الأرجح سينجز المهمة.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق قراءتها بصوت عالٍ، إذا كنت أثناء التنقل والاستماع هو الخيار الأفضل.














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