جوجل تدخل ميزات على تطبيق وضع القراءة ليكون أكثر فائدة

(MENAFN
- Youm7) أدخلت جوجل ميزات جديدة على تطبيق وضع القراءة مع التحديث الجديد جعلته أكثر فائدة، حيث يعمل التطبيق في Gmail وThreads وإكس، كما يعمل أيضًا مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني الأخرى.
كانت جوجل قد أصدرت تطبيق وضع القراءة مرة أخرى في عام 2020، ويقوم وضع القراءة بتحويل كل صفحة تشاهدها إلى نص عادي، مما يجعلها أسهل بكثير في القراءة وبدون تشتيت الانتباه، لذا يعد وضع القراءة الذي يدعم Gmail وتطبيقات الوسائط الاجتماعية خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك لاحظ المطورون أن التطبيق قد لا يعمل بشكل جيد مع جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني، ولكنه على الأرجح سينجز المهمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق قراءتها بصوت عالٍ، إذا كنت أثناء التنقل والاستماع هو الخيار الأفضل.
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