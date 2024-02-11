تقرير: تطبيق Google Gemini يمكن الوصول إليه الآن من مناطق متعددة خارج الولايات المتحدة

(MENAFN
- Youm7) بعد أسابيع من التقارير حول تغيير علامة Google التجارية Bard إلى Gemini، أصبح التغيير رسميًا قبل بضعة أيام فقط، وفي الوقت نفسه، أطلقت الشركة تطبيق Gemini للهاتف المحمول ليحل محل المساعد، بينما أعلنت أيضًا عن نموذج معزز يُعرف باسم Gemini Advanced، وهو متاح مع خطة Google OneAI Premium Plan البالغة 20 دولارًا شهريًا.
ومع ذلك، كان تطبيق Gemini الجديد للهاتف المحمول يقتصر على الولايات المتحدة، حيث واجه الأشخاص الذين حاولوا الوصول إليه في مكان آخر خطأ في الحظر الجغرافي، لكن يمكن الآن الإبلاغ عن أن العديد من المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا تمكنوا من الوصول إلى تطبيق Gemini.
وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فقد وعدت جوجل بالفعل بطرح جيميني في المزيد من المناطق بدءًا من يوم الاثنين، على الرغم من عدم ذكر أوروبا في القائمة، لكن أحد المستخدمين تمكن من تنشيط واستخدام تطبيق Gemini (باللغة الإنجليزية الأمريكية) على Pixel 8 Pro اعتبارًا من أمس السبت، فيما يقول مستخدم آخر مقيم في ألمانيا إنهم جعلوا Gemini يعمل على هاتف Pixel 7 Pro الخاص بهم عن طريق تحميل ملف APK، مما يشير إلى أن الطرح الأوسع قد بدأ بالفعل.
وعلى الرغم من أن تطبيق Gemini للجوال لم يكن متاحًا رسميًا خارج الولايات المتحدة، فقد تمكن المستخدمون من تحميل ملف APK من مصادر عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإن تثبيت ملف Gemini هذا الذي تم تحميله على الجانب في ذلك الوقت لم يؤت ثماره بسبب القيود الجغرافية، بينما جرب البعض حظهم مع الشبكات الافتراضية الخاصة، ويبدو أن جوجل قد غيرت هذا الأمر بهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الأقل بالنسبة للمستخدمين في أوروبا وأجزاء من آسيا.
وفي يوم الخميس، قال جاك كراوزيك، رئيس منتج Google Bard/Gemini، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا ستكون التالية من بين المناطق التي ستحصل على الدعم، وقد تم وضع القيود المستندة إلى الجغرافيا فقط على تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إصداره حديثًا، مع توفر إصدار الويب من Bard/Gemini منذ فترة طويلة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
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