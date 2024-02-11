Sunday, 11 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير: تطبيق Google Gemini يمكن الوصول إليه الآن من مناطق متعددة خارج الولايات المتحدة

2/11/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) بعد أسابيع من التقارير حول تغيير علامة Google التجارية Bard إلى Gemini، أصبح التغيير رسميًا قبل بضعة أيام فقط، وفي الوقت نفسه، أطلقت الشركة تطبيق Gemini للهاتف المحمول ليحل محل المساعد، بينما أعلنت أيضًا عن نموذج معزز يُعرف باسم Gemini Advanced، وهو متاح مع خطة Google OneAI Premium Plan البالغة 20 دولارًا شهريًا.


ومع ذلك، كان تطبيق Gemini الجديد للهاتف المحمول يقتصر على الولايات المتحدة، حيث واجه الأشخاص الذين حاولوا الوصول إليه في مكان آخر خطأ في الحظر الجغرافي، لكن يمكن الآن الإبلاغ عن أن العديد من المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا تمكنوا من الوصول إلى تطبيق Gemini.



وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فقد وعدت جوجل بالفعل بطرح جيميني في المزيد من المناطق بدءًا من يوم الاثنين، على الرغم من عدم ذكر أوروبا في القائمة، لكن أحد المستخدمين تمكن من تنشيط واستخدام تطبيق Gemini (باللغة الإنجليزية الأمريكية) على Pixel 8 Pro اعتبارًا من أمس السبت، فيما يقول مستخدم آخر مقيم في ألمانيا إنهم جعلوا Gemini يعمل على هاتف Pixel 7 Pro الخاص بهم عن طريق تحميل ملف APK، مما يشير إلى أن الطرح الأوسع قد بدأ بالفعل.



وعلى الرغم من أن تطبيق Gemini للجوال لم يكن متاحًا رسميًا خارج الولايات المتحدة، فقد تمكن المستخدمون من تحميل ملف APK من مصادر عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإن تثبيت ملف Gemini هذا الذي تم تحميله على الجانب في ذلك الوقت لم يؤت ثماره بسبب القيود الجغرافية، بينما جرب البعض حظهم مع الشبكات الافتراضية الخاصة، ويبدو أن جوجل قد غيرت هذا الأمر بهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الأقل بالنسبة للمستخدمين في أوروبا وأجزاء من آسيا.



وفي يوم الخميس، قال جاك كراوزيك، رئيس منتج Google Bard/Gemini، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا ستكون التالية من بين المناطق التي ستحصل على الدعم، وقد تم وضع القيود المستندة إلى الجغرافيا فقط على تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إصداره حديثًا، مع توفر إصدار الويب من Bard/Gemini منذ فترة طويلة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
















MENAFN11022024000132011024ID1107838586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث