5 طرق سهلة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقتل بها الجنس البشري

(MENAFN
- Youm7) خرجت مخاوفنا من التكنولوجيا للفن منذ عقود ولكن الآن تتحول لواقع، فمن The Terminator إلى The Matrix، كانت الروبوتات القاتلة منذ فترة طويلة عنصرًا مرعبًا في أفلام الخيال العلمي، وعلى الرغم من أنها قد تكون جديرة بالتخويف في السينما، فهل ينبغي لنا حقاً أن نخاف من الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة في الواقع؟
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن هناك خمس طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي بها إلى نهاية البشرية، من نشر الأوبئة إلى الإبادة النووية الكاملة، لذا، إذا كنت لا تزال تعتقد أن نهاية العالم بالذكاء الاصطناعي ليست أكثر من مجرد خيال مخرج، تعرف على أبرز 5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدمر بها البشرية.
1. الذكاء الاصطناعي الشرير
قد تخلق الإنسانية ذكاءً اصطناعيًا قويًا لدرجة أننا لا نستطيع السيطرة عليه، في هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي الأهداف المفتوحة إلى الإطاحة بالبشرية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
2. الأسلحة البيولوجية
يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع اكتشاف الأسلحة البيولوجية والمركبات السامة، وفي أيدي الإرهابيين، قد يؤدي ذلك إلى انتشار وباء مدمر.
3. سلاح الكترونى مدمر
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء سلاح إلكتروني قوي يمكنه تدمير أنظمة العالم، ويحذر الخبراء من أن بعض الجماعات قد تفعل هذا الأمر عمدًا.
4. الحرب النووية
يمكن تسليم عملية صنع القرار العسكري بشأن الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي، وإذا كان هذا هو الحال، فمن الممكن أن يتصاعد الصراع بسرعة إلى "حرب سريعة" تدمر العالم.
5. الاستبدال التدريجي
قد نقوم بتسليم السيطرة ببطء إلى الذكاء الاصطناعي دون أن نلاحظ ذلك، ويمكن للبشرية أن تحجب مهامها ووظائفها عن طريق شيء من صنعها في الأساس.
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