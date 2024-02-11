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5 طرق سهلة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقتل بها الجنس البشري

2/11/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) خرجت مخاوفنا من التكنولوجيا للفن منذ عقود ولكن الآن تتحول لواقع، فمن The Terminator إلى The Matrix، كانت الروبوتات القاتلة منذ فترة طويلة عنصرًا مرعبًا في أفلام الخيال العلمي، وعلى الرغم من أنها قد تكون جديرة بالتخويف في السينما، فهل ينبغي لنا حقاً أن نخاف من الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة في الواقع؟



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن هناك خمس طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي بها إلى نهاية البشرية، من نشر الأوبئة إلى الإبادة النووية الكاملة، لذا، إذا كنت لا تزال تعتقد أن نهاية العالم بالذكاء الاصطناعي ليست أكثر من مجرد خيال مخرج، تعرف على أبرز 5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدمر بها البشرية.


1. الذكاء الاصطناعي الشرير


قد تخلق الإنسانية ذكاءً اصطناعيًا قويًا لدرجة أننا لا نستطيع السيطرة عليه، في هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي الأهداف المفتوحة إلى الإطاحة بالبشرية بواسطة الذكاء الاصطناعي.



2. الأسلحة البيولوجية


يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع اكتشاف الأسلحة البيولوجية والمركبات السامة، وفي أيدي الإرهابيين، قد يؤدي ذلك إلى انتشار وباء مدمر.

3. سلاح الكترونى مدمر


يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء سلاح إلكتروني قوي يمكنه تدمير أنظمة العالم، ويحذر الخبراء من أن بعض الجماعات قد تفعل هذا الأمر عمدًا.


4. الحرب النووية


يمكن تسليم عملية صنع القرار العسكري بشأن الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي، وإذا كان هذا هو الحال، فمن الممكن أن يتصاعد الصراع بسرعة إلى "حرب سريعة" تدمر العالم.


5. الاستبدال التدريجي


قد نقوم بتسليم السيطرة ببطء إلى الذكاء الاصطناعي دون أن نلاحظ ذلك، ويمكن للبشرية أن تحجب مهامها ووظائفها عن طريق شيء من صنعها في الأساس.














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