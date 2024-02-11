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مايكروسوفت تسمح قريبًا لمستخدمى Teams بتعيين صور الملف الشخصى للمجموعة

2/11/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل مايكروسوفت جاهدة للتأكد من استمرار مستخدمي Teams في الحصول على ميزات جديدة للحصول على تجربة أفضل، حيث يُصدر عملاق البرمجيات عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة لـ Teams كل شهر، ويخطط خلال شهر مارس، لتقديم ميزة جديدة تسمح لمستخدمي Teams بتعيين صور الملف الشخصي للمحادثات الجماعية.



وفقًا لصفحة خريطة طريق مايكروسوفت 365،
تعمل الشركة على السماح لأعضاء الدردشة الجماعية في Teams بتحميل صورة أو استخدام الرسوم التوضيحية والرموز التعبيرية المحددة مسبقًا كصور للملف الشخصي في الدردشات الجماعية، حيث تعتقد الشركة أن صور الملف الشخصي للدردشة الجماعية سوف "تعكس فريقك وموضوع الدردشة الجماعية".



ستبدأ مايكروسوفت في طرح القدرة على تعيين صور الملف الشخصي في محادثات مجموعة Teams لكل من مستخدمي ويندوز وماك في مارس، ومع ذلك فإن الجدول الزمني للإصدار مؤقت، مما يعني أنه قد يتأخر إلى شهر لاحق إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.



بصرف النظر عن ميزة ملف تعريف الدردشة الجماعية، تخطط مايكروسوفت لإضافة القدرة على السماح للمستخدمين بالانضمام إلى اجتماعات Teams فقط عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.



ومن المقرر أن يتم طرح هذه الميزة في أبريل، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد، فسوف يقدم عملاق التكنولوجيا Redmond إمكانية تسجيل الشاشة الأصلية المفيدة لهاتفك في شهر مارس.



وستقدم مايكروسوفت أيضًا الكثير من الوظائف الجديدة إلى Teams هذا الشهر، بما في ذلك تعزيز التكامل عبر Outlook وMicrosoft Teams.
















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