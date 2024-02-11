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خبراء يحذرون: شريحة إيلون ماسك ستخلق فجوة مجتمعية

2/11/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) قد تكون رقائق الدماغ هي المستقبل التكنولوجي، وقد قامت شركة Neuralink التابعة لـ إيلون ماسك مؤخرًا بإدخال واحدة في الإنسان، فيما يعتقد بعض الخبراء أن هذه الأدوات ستصبح من الملحقات الشائعة، ولكن، كما هو الحال مع جميع التقنيات الجديدة، قد يؤدي ذلك إلى خلق فجوة.



وصرح إريك كرون، أحد المدافعين عن الوعي الأمني في KnowBe4، لصحيفة The U.S. Sun أن كل التكنولوجيا تخلق انقسامات في البداية، وقال "من المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين لديهم غرسة Neuralink في نسختها الحالية ببعض الفوائد الصغيرة في الإنتاجية ولكن من المحتمل ألا يغيروا قواعد اللعبة.



وقال: "ستكون هناك دائما فجوة تكنولوجية حيث في بعض الأحيان تتمتع مستويات معينة من المجتمع بميزة على غيرها"، و"كان هذا صحيحًا في أيام أول سباكة داخلية، والدراجات الأولى، والسيارات الأولى، وغيرها من القفزات التكنولوجية.



و"في معظم الحالات، يبدو أن المجتمع قادر على حل نفسه بسرعة إلى حد ما"، وقال كرون أيضًا إنه يعتقد أن رقائق الدماغ يمكنها تحسين المجتمع في مناطق معينة، وأضاف: "أرى أين يمكن أن يؤدي هذا بالفعل إلى تحسين المجتمع في المناطق التي يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الآن أداء مهام لم يكن بإمكانهم القيام بها من قبل".



فائدة أخرى يمكن أن تكون إزالة الحاجة إلى كلمات المرور، وقال: "قد يكون هذا نهاية كلمات المرور، وهو إنجاز كنا نحاول تحقيقه منذ عقود"، واستكمل "إن القدرة على التعرف على شيء فريد مثل أنماط موجات الدماغ والهوية الرقمية المدمجة الموثوقة ستكون خطوة عظيمة للأمام نحو عالم لم تعد فيه كلمات المرور مطلوبة لمعظم الأنشطة اليومية."



وأضاف خبير آخر في KnowBe4 سابقًا أن الرقائق ستحظى بشعبية كبيرة، وسنطلبها.



وتابع روجر غرايمز، خبير سلطة أمن الكمبيوتر، لصحيفة The U.S. Sun: "في يوم من الأيام، ستقدم صناعة الرعاية الصحية أو الحكومة بعض القدرات الجديدة الرائعة التي سيطلبها المستهلكون وسنطلب جميعًا زرعها في أطفالنا وأطفالنا".



"ربما سيقولون إنها ستسمح بتتبع أسهل إذا تم اختطاف طفلك. أو مراقبة صحة طفلك عن كثب، مهما كانت خدمة القتل، في يوم من الأيام، ربما يتوسل معظمنا للحصول على واحدة"، واتفق كلا الخبيرين على أن رقائق الدماغ تأتي أيضًا بمخاطر.



إن إدخال أي جهاز طبي ينطوي على مخاطر صحية خاصة به، ولكن هناك أيضًا مخاوف من إمكانية اختراق أداة كهذه، وقال جرايمز عندما سُئل عن المخاطر التي قد يواجهها مستخدمو شرائح الدماغ في المستقبل: "آمل أن نفهم أفضل طريقة للدفاع ضد التلاعب الخبيث غير المرغوب فيه، لأننا في الوقت الحالي، سيئون جدًا في ذلك".



لدى كرون مخاوفه الخاصة بشأن المتسللين ومستخدمي شرائح الدماغ، الذين قد يواجهون صعوبة في معرفة ما هو حقيقي وما هو مزيف، وقال لصحيفة The U.S. Sun: "أعتقد أن أحد أكبر المخاطر الأمنية التي قد نواجهها عند توصيل الإلكترونيات بأدمغتنا هو الخداع".












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