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الملك وولي العهد يهنئان أمير قطر بنجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري - جريدة الوطن السعودية

2/11/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى أمير دولة قطر لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.

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