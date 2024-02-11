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القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة في اليمن - جريدة الوطن السعودية

2/11/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال محافظة الحديدة في اليمن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها على موقعها الرسمي في منصة "إكس": في يوم 10 فبراير، بين الساعة 4 إلى 5 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنجاح ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين مسيرتين غير مأهولتين (USV) بالإضافة الى ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) شمال الحديدة في اليمن حيث كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".
‏وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأردف البيان: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.
ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

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