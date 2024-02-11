الراجحي يرأس وفد السعودية في حوار أبوظبي

MENAFN - Al Watan) رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة المنعقد خلال يومي 10 - 11 فبراير الجاري، وذلك بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 16 دولة من الدول الخليجية والآسيوية، وعدد من المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونوه الوزير الراجحي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بجهود المملكة في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ بما يسهم في دعم اقتصاديات أسواق العمل، وتطوير المهارات، ومواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتم خلال الاجتماع الوزاري التشاوري استعراض مبادرة الاعتماد المهني، وأبرز الدروس المستفادة لتعزيز العمل الإقليمي ما بين الدول الأعضاء بحوار أبو ظبي؛ لمواجهة مختلف التحديات ذات العلاقة بأسواق العمل.

من جانب آخر؛ التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع حوار أبوظبي بوزير رعاية المغتربين والعمل في الخارج بجمهورية بنغلاديش السيد شافيقور شودري.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل التجارب والخبرات النوعية، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها لتعزيز منظومة العمل وفق رؤية ٢٠٣٠.