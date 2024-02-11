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وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد

2/11/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات علماً بأنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع جامعة الملك خالد يوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ، ولمدة ستة أيام.
ولمعرفة الوظائف المطروحة والشروط يمكن الدخول عبر الرابط (اضغط هنا ).

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