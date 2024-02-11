وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد

وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد
التاريخ
2/11/2024 2:24:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات علماً بأنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع جامعة الملك خالد
يوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ، ولمدة ستة أيام.
ولمعرفة الوظائف المطروحة والشروط يمكن الدخول عبر الرابط (اضغط هنا
).
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