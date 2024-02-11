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الأمير سعود بن مشعل يطلع على أعمال هيئة تطوير مكة

2/11/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل، اليوم (الأحد) مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في جدة.
ورأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اجتماعاً بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير المهندس إبراهيم السلطان، وأعضاء الهيئات بالمنطقة، واطّلع على أبرز أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في قطاعات التخطيط والدراسات، النقل والبنية التحتية، التشييد والبناء، البيئي، إضافة إلى المشاريع التطويرية الكبرى وتمكين القطاع الخاص.
وشملت الأعمال السابقة التي قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة دراسة وتفعيل المخطط الإقليمي الأول للمنطقة، تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق والجسور بالمشاعر المقدسة، وتخطيط وتنفيذ مركز الضبط الأمني بالشميسي.
واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع الحالية المرتبطة بمهام الهيئة والمشاريع المؤسسية التمكينية، منها استراتيجية المنطقة المحدثة وخطط تطوير المحافظات الخمسية والمخطط الإقليمي والمخططات المحلية المرحلة الأولى، حوكمة التخطيط الحضري، خطة التشجير بالمنطقة، دراسة تطوير وتحسين مداخل المنطقة، المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة، تطوير منظومة المعلومات الجيومكانية، تنمية وتطوير وزارعة وإنتاج وتسويق اللوز البجلي بمحافظة ميسان.
وتناول الاجتماع آلية التنمية والتكامل مع المحافظات وتضمنت تحديد متطلبات التنمية فيها وإعداد خطط تطوير المحافظات الخمسية وإعداد المخططات والأنظمة والتشريعات العمرانية وإدارة وتنفيذ خطط التنمية في محافظات المنطقة، ويتم إعداد خطط تطوير المحافظات الخمسية من خلال ترتيب أولويات المشاريع بما يتناسب مع احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات، وتحديد متطلبات التمويل والميزانيات الإضافية المطلوبة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتوجيه الجهات المالكة للمشاريع بإعادة ترتيب أولوياتها للمشاريع التنموية في المحافظات، وأخيراً إبداء المرئيات حيال خطة التطوير الخمسية.

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