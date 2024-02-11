Sunday, 11 February 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحدود الشمالية تسجل أعلى معدل للأمطار بـ 30.9 ملم

2/11/2024 2:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في مدينة رفحاء، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار يوم السبت 10 فبراير 2024م.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (104) محطات رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم أمس السبت 10 فبراير 2024م، حتى التاسعة صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، الحدود الشمالية، والباحة).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مزارع خروب - شقراء (22.0) ملم، وفي الحُريق - شقراء (18.5) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (6.6) ملم في الليث، و (4.8) ملم في القنفذة، وفي منطقة القصيم سجلت شري- بريدة (19.0) ملم، وقبة- الأسياح (13.9) ملم. وأشار إلى تسجيل منطقة الشرقية (9.0) ملم في حرس حدود الرقعي- حفر الباطن، و(8.9) ملم في مطار القيصومة- حفر الباطن، بينما سجلت منطقة عسير (8.4) ملم في عضاضة- أبها، و(5.3) ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة حائل (3.1) في السعيرة - الشنان، و(2.8) في محطة القطار- حائل، وفي منطقة الباحة سجلت مدينة الباحة (29.4) ملم، و(10.6) ملم في بلجرشي.

MENAFN11022024000089011017ID1107838573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث