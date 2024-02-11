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عفيف يوضح سر احتفاله بنهائي كأس آسيا

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضح أكرم عفيف نجم منتخب قطر وهداف كأس آسيا 2023 وأفضل لاعب بالبطولة سر احتفاله بالهدف الأول ضد منتخب النشامى في نهائي البطولة القارية.
وسجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف من 3 ركلات جزاء ضد المنتخب الوطني قائدا بلاده للقب القاري الثاني تواليا.


وقال عفيف خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف S هو الأول من اسمها".

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