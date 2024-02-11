عفيف يوضح سر احتفاله بنهائي كأس آسيا

عفيف يوضح سر احتفاله بنهائي كأس آسيا
التاريخ
2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أوضح أكرم عفيف نجم منتخب قطر وهداف كأس آسيا 2023 وأفضل لاعب بالبطولة سر احتفاله بالهدف الأول ضد منتخب النشامى في نهائي البطولة القارية.
وسجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف من 3 ركلات جزاء ضد المنتخب الوطني قائدا بلاده للقب القاري الثاني تواليا.
وقال عفيف خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف S هو الأول من اسمها".
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