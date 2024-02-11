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جمال محمود مديرا فنيا لفريق الحسين اربد

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس إدارة نادي الحسين اربد، اليوم الاحد، على تعيين المدرب الوطني جمال محمود مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.
وكانت ادارة النادي وافقت الجمعة، على طلب المدرب البرتغالي جواو موتا، المتمثل بعدم رغبته في إكمال المدة المتبقية من عقده، حيث تلقى عرضا من أحد الاندية السعودية، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.

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