من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات.
ونجح المنتخب القطري، في تحقيق لقبه الأولى في البطولة، والذي كان في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 2019، ومن قبلها أستراليا حققت اللقب في 2015.
من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟
يتربع المنتخب الياباني، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب برصيد 4 مرات، آخرهم كان في عام 2011 وأولهم كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقًا للبطولة، بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب.
MENAFN11022024000072011014ID1107838569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.