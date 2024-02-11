ونجح المنتخب القطري، في تحقيق لقبه الأولى في البطولة، والذي كان في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 2019، ومن قبلها أستراليا حققت اللقب في 2015.





من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

يتربع المنتخب الياباني، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب برصيد 4 مرات، آخرهم كان في عام 2011 وأولهم كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقًا للبطولة، بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب.