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من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات.

ونجح المنتخب القطري، في تحقيق لقبه الأولى في البطولة، والذي كان في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 2019، ومن قبلها أستراليا حققت اللقب في 2015.

من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟
يتربع المنتخب الياباني، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب برصيد 4 مرات، آخرهم كان في عام 2011 وأولهم كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقًا للبطولة، بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب.

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