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بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد.. وأنشيلوتي يتغنى بالأداء أمام جيرونا

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أعلن ريال مدريد أمس، عن طبيعة إصابة لاعبه الإنجليزي، جود بيلينجهام، التي تعرض لها خلال الانتصار (4-0) على جيرونا، أول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتعرض بيلينجهام للإصابة بعد التحام مع بابلو توري، لاعب جيرونا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بزميله إبراهيم دياز بدلا منه، في الدقيقة 57.
وفي هذا الصدد، قال بيان رسمي للنادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدة غياب بيلينجهام ستكون أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيسعى الدولي الإنجليزي للحاق بالإياب.
وبفوزه أمس، رفع الميرينجي رصيده إلى 61 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف.
ووصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، المباراة التي قدمها فريقه أمام جيرونا بـ"المتكاملة".
وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي احتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو": "هي المباراة الأفضل في الموسم. لعبنا مباراة متكاملة من جميع الأوجه، على المستوى الدفاعي، والاستحواذ على الكرة، والتحولات.. كل شيء كان جيدا. لعبنا المباراة بتواضع. الحاجة للفوز زادت من الالتزام الدفاعي للفريق، والجميع دافع بشكل جيد، كما أننا نجحنا في استغلال قدراتنا الهجومية في الأمام".
وأضاف: "أن تكون متواضعا، هو أنك لا تجد صعوبة في الركض كثيرا عندما لا تكون الكرة بين قدميك. لدي فريق يمتلك قدرات استثنائية بالكرة. والتضحية من الجميع كانت مثالية، بمن فيهم الذين صنعوا الفارق. هذا هو التواضع".
وقلل المدرب الإيطالي من مسألة المستوى المميز الذي يقدمه الفريق، والذي أصبح يتصدر به جدول الترتيب الآن بفارق 5 نقاط عن جيرونا، وقال في هذا الصدد "أقدم عملي قدر استطاعتي. ما أحاول فعله هو إخراج أفضل أداء من هذه القائمة، ومن هؤلاء اللاعبين. هذه المجموعة تمنحني حافزا كبيرا. أحترم اللاعبين كثيرا، فهم كلمة السر في كل شيء. عندما تكون هناك جودة، فعليك استخراجها، ووضعها في القالب الجماعي للفريق".
كما تطرق صاحب الـ64 عاما للحديث عن نجم الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تألق في اللقاء بتسجيل هدف التقدم وصناعة اثنين، والمساهمة في ثالث.
وأوضح: "فينيسيوس قدم مباراة من الطراز الأول. فينيسيوس لاعب مهم للغاية. عندما يلعب بهذه الطريقة، بهذا المستوى، وبهذا الأداء، فهو اللاعب الأفضل في العالم".
وحرص أنشيلوتي على دعم لاعبه التركي أردا جولر، الذي شارك بديلا.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنشيلوتي أعجب بتصرف جولر، عقب حصوله على ركلة جزاء أمام جيرونا.
وكان اللاعب التركي قد طالب بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن خوسيلو تمسك بتسديدها، قبل أن يهدرها.
ورغم موقف خوسيلو، ذهب جولر إليه لتشجيعه بعد إضاعته الركلة.
وكشفت الشبكة أن أنشيلوتي، بدوره، توجه بشكل خاص إلى جولر عقب المباراة، وهنأه على مستواه، وعلى عدم غضبه من إصرار خوسيلو على تسديد ضربة الجزاء.
وحرص أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على رد المجاملة التي حصل عليها من ميشيل سانشيز، مدرب جيرونا.
وقال ميشيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نكن على مستوى ريال مدريد.. حاولنا أن نلعب على قدم المساواة، لكن مع لعب الريال على أعلى مستوى، لم نستطع أن نصل إليهم".
وأضاف: "ليس هناك شيء يمكن انتقاده في فريقي، لسنا على هذا المستوى.. هذا يساعدنا على التحسن.. موسمنا رائع، لكن هذا ليس دورينا".
وأردف: "نحن نحتاج خطوة أو اثنتين.. لم أشعر أبدا بأننا يمكننا الفوز، مستواهم عال جدا، الفارق بيننا كبير جدا.. إنهم أقوياء للغاية، من الصعب أن تحصل منهم على نقاط، ويصعب عدم تتويجهم بالبطولة".
وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن هذه الكلمات جعلت أنشيلوتي يتوجه نحو ميشيل، بعد المؤتمر الصحفي الخاص، للرد على الإشادة التي حصل عليها.
وأراد المدرب الإيطالي أن يشكر زميله على كلماته، قبل أن يتعانقا ويتمنيا لبعضهما التوفيق في بقية الموسم، رغم المنافسة بينهما على اللقب.
إلى ذلك، كسر البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، حاجز خمس مباريات دون تهديف بتسجيل الهدف الرابع في شباك جيرونا، لكنه لم يكن يشعر بضغط لعدم التسجيل، موضحا أن مدربه أنشيلوتي "لم يتحدث" معه عن الهدف، لأنه "واثق" في مستوى المهاجم الشاب.
وقال رودريجو في المنطقة المختلطة عقب الانتصار: "المدرب لم يتحدث معي قط عن تسجيل الأهداف. لديه ثقة في كما أنني أثق فيه. أحيانا تمر لحظات لا نريدها وأود شكره على دعمه لي دائما".
وأضاف: "دائما ما نتحدث عن أمور أخرى. لا نتعرض لضغوط بشأن الأهداف، نعلم أن هذا سيكون طبيعيا. من الجلي أن عدم التسجيل في المباريات يضايقني، لكني أتمتع بالهدوء".
ووصف البرازيلي الفوز على جيرونا بأنه "مهم"، لأنها مباراة "حاسمة" لاستقبال الفريق الذي يحل في المركز الثاني في الدوري بفارق خمسة نقاط الآن.
كما أبرز المستوى الدفاعي لريال مدريد مع مشاركة الثنائي الفرنسي أوريليين تشواميني والإسباني المخضرم داني كارفاخال في قلب الدفاع بسبب الغيابات.
وقال "لدينا ثقة كبيرة في الجميع. هناك العديد من اللاعبين الذين يمكن اللعب في الدفاع: تشواميني وكارفاخال أظهرا ذلك. إنه مركز مختلف، لكن يمكنهم اللعب فيه بشكل جيد للغاية. اليوم لم تدخل أهداف في شباكنا وكانت مباراة ممتازة".
وفي النهاية أكد لدى سؤاله حول زيارة لايبزج في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أن ريال مدريد يتواجد في حالة "جيدة للغاية".
من جهته، أشاد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بقدرات زميله بيلينجهام، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "نحن نتدرب كل يوم معًا، وهو لاعب رائع وسجل العديد من الأهداف، أتمنى أن يستمر في مساعدتنا، فهو أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".
وأضاف: "خضنا أحد أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لقد فعلنا كل ما طلبه المدرب. الضغط كان ضروريا، وحين نظهر هذه الروح كفريق، يكون من الصعب جدا التغلب علينا".
وأردف: "جيرونا لعب بطريقة مذهلة، وكنا نعلم أنه يتعين علينا بدء المباراة بتركيز كبير، وهذا ما فعلناه أمام جماهيرنا".
وعن هدفه، كشف "في العادة لا أسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن اليوم شعرت بالثقة وسارت الأمور بشكل جيد".
وواصل "تصفيق الجماهير؟ دائما أكون سعيدا على ملعب البرنابيو، وأتمنى أن يتركني رئيس الملكي هنا لفترة طويلة (ضاحكا)".
وحول الغيابات، أوضح "ريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين، ولعب كارفاخال وتشواميني في قلب الدفاع، وكامافينجا أحيانا كظهير، ونحن نتدرب كل يوم لتقديم أفضل نسخة لدينا". -(وكالات)

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