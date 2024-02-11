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آرسنال يسحق وست هام بسداسية.. وجوارديولا يؤكد أهمية عودة هالاند

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - واصل آرسنال نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة، باكتساحه مضيفه وجاره وست هام يونايتد 6-0 أمس، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف آرسنال كل من ويليام ساليبا (32) وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63) وجابرييل ماجالهاييس (44) ولياندرو تروسارد (45+2) وديكلان رايس (65).
واستعاد آرسنال بهذا الفوز المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق الأهدف وراء مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، ونقطتين وراء المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 في المركز الثامن.
وبدأ مسلسل فرص آرسنال في الدقيقة التاسعة، عندما نفذ ديكلان رايس ركلة حرة، تابعها كاي هافيرتز، لكن الحارس ألفونس أريولا سيطر على الكرة بسهولة.
وطالب جمهور وست هام بركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشرة، لوجود مسك من قبل مارتن اوديجارد على توماس سوتشيك، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.
ورفع نجم آرسنال بوكايو ساكا، كرة عرضية، قابلها لياندرو تروسارد رأسية فوق المرمى في الدقيقة 21، قبل أن يطلق اللاعب نفسه تسديدة قوية بعد تمريرة مميزة من جابرييل مارتينيلي، برع الحارس في إبعادها فوق العارضة في الدقيقة 23.
وجرب أوديجارد حظه بتسديدة من بعيد ارتدت من سوتشيك وابتعدت عن المرمى في الدقيقة 27، قبل أن يفتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 32، عبر المدافع ساليبا الذي ارتقى لركلة ركنية في نحو القائم البعيد، ليضع الكرة في الشباك.
وأهدر آرسنال فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 34، عندما رفع مارتينيلي كرة عرضية، وصلت إلى ساكا الذي تابعها برأسه دون رقابة بعيدا عن المرمى.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لآرسنال بعدما كسر ساكا مصيدة التسلل وانفرد بالحارس الذي أعاقه، نفذ ساكا بنفسه الركلة بنجاح في الدقيقة 41.
وجاء هدف آرسنال الثالث في الدقيقة 44، عندما نفذ رايس ركلة حرة، ارتقى لها المدافع جابرييل ماجالهاييس ووضعها برأسه في الشباك من مسافة قريبة.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ترك لياندرو تروسارد بصمته على فوز آرسنال بالهدف الرابع، عندما تلقى تمريرة من مارتن أوديجارد، ليراوغ قبل التسديد نحو الزاوية العليا للمرمى.
وأطلق هافيرتز تسديدة بعيدة المدى مرت بجانب مرمى وست هام في الدقيقة 50، وهيأ أوديجارد الكرة إلى ساكا الذي تقدم بها قبل التسديد، لكن الحارس أريولا تصدى لمحاولته في الدقيقة 57.
وأضاف ساكا الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 63، عندما تلقى تمريرة من أوديجارد قبل أن يحتفظ بالكرة ثم يسدد نحو الزاوية السفلى للمرمى.
ودون رايس اسمه على لائحة المسجلين امام فريقه السابق في الدقيقة 65، عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك.
وأجرى آرسنال مجموعة من التيدبلات في النصف الثاني من الشوط الثاني بعد اطمئنانه على النتيجة، وسدد البديل محمد النني كرة قوية سيطر عليها الحارس في الدقيقة 71.
وحصل البديل الآخر إيدي نكيتياه على الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 74.
وأنقذ حارس آرسنال دافيد رايا مرماه من تسديدة جارود بووين من موقف صعب في الدقيقة 83.
جوارديولا: وجود هالاند مهم
أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بتخطي عقبة إيفرتون أول من أمس، وكذلك بعودة نجمه النرويجي إيرلينج هالاند للتسجيل، حيث أحرز هدفي المباراة.
وقال جوارديولا، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: "إنهم (إيفرتون) فريق بدني، وخصم صعب ومنظم بشكل لا يصدق".
وأضاف: "في الشوط الأول، لم نكن جيدين بدنيا.. لا يمكنك أن تلعب كرة قدم جيدة، إذا لم تكن إيجابيا.. عندما تبدأ في الشكوى وتشعر بالحزن، فإن ذلك لا ينجح".
وتابع: "تحدثنا بين الشوطين، وقلت لهم.. ماذا تتوقعون؟ أن نأتي إلى هنا ونفوز 5-0؟.. الحياة صعبة وكرة القدم أيضا".
وأكمل: "في الشوط الثاني هاجمنا بكثاقة وانتشرنا في المساحات.. الفريق لم يتراجع أبدا، لقد ضغطنا بقوة في الأمام، واستغللنا تحرك الخط الخلفي بشكل جيد.. واللاعبون الذين دخلوا من مقاعد البدلاء لعبوا بشكل مثالي".
وعن هالاند، قال جوارديولا: "لا أستطيع تخيل غيابه لمدة شهرين، ومن ثم يعود ويحرك هذا الجسم الضخم، ويكون في حالة جيدة مرة أخرى.. لكنه عاد".
وتابع: "أعتقد أنه سيساعدنا كثيرا.. قلت له.. كن إيجابيا وستأتي الأهداف.. في الهدف الأول كان مهملا بعض الشيء، لكن اللمسة النهائية كانت مذهلة، واللمسة الأخيرة للهدف الثاني كانت مذهلة أيضا.. من المهم جدا وجود إيرلينج معنا".
وواصل: "عليه أن يكون إيجابيا طوال الوقت، ليس لأننا لا نخلق الفرص طوال الوقت، لكن في بعض الأحيان تكون الفرص جيدة، ولا يمكننا التسجيل".
وختم: "في الشوط الثاني، كنا إيجابيين، اللياقة كانت أفضل 1000 مرة.. وهذا هو كل شيء في الرياضة".
كلوب راض عن فريقه
إلى ذلك، أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رضاه على أداء فريقه بعد الفوز الصعب الذي تحقق على حساب بيرنلي 3-1 أول من أمس.
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أستطيع حقًا أن أتخيل كيف يشعر فنسان كومباني (مدرب بيرنلي) الآن، لأنهم فعلوا الكثير من الأشياء الجيدة وجعلوا الأمر غير مريح حقًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "لكن بشكل عام، إلى جانب أول 15 دقيقة، عندما ضغطنا مبكرًا، كانت لديهم هجمات مرتدة أزعجتنا، ثم قمنا بتهدئتها وسجلنا أهدافًا رائعة. كنا نعلم في الشوط الأول ما يتعين علينا القيام به، كنا مسيطرين، ولكن بالطبع كان علينا تغيير ترينت ألكسندر-أرنولد وكان لدينا نقص في المدافعين".
وأكد: "قدم كورتيس جونز أداءً جيدًا بشكل لا يصدق، مثلما فعل هارفي إليوت عندما حل بديلًا. كانت مباراة صعبة بظروف غريبة، سواء بكثرة المصابين في الخارج، أو الذين أصيبوا قبل اللقاء مباشرة (أليسون وجوميز)".
وعن إصابة ترنت ألكسندر أرنولد، قال كلوب: "نفس المنطقة في الركبة، لا يوجد شيء سيئ حقًا، لكنه شعر بها مرة أخرى وعلينا أن نرى، سنقوم بتقييم الأمر، لقد علمنا بذلك في المباراة، لذا فكرنا ماذا يمكننا أن نفعل، ثم قال ترينت (لا، لا بأس)، ولكن الأمر ليس كما يشعر به، لذا كان علينا توخي الحذر وإخراجه".
وجول حالة أليسون وجوميز، قال: "كنا نظن أن جو جوميز سيعود، لكن درجة حرارته ارتفعت أمس، لذا اضطررنا إلى إعادته إلى المنزل، أما أليسون فشعر بوعكة في المعدة، ولم يتمكن من النوم أو تناول الطعام حقًا".
وتحدث كلوب عن حصوله على بطاقة صفراء، قائل: "لقد كان الأمر عاطفيًا بالتأكيد، تخيل أنه في هذه المباراة كانت لدى الحكم بطاقة زرقاء!".
وختم: "كان هناك الكثير من البطاقات الصفراء اليوم، لم يكن لدي أدنى فكرة عن سبب حصول كومباني عليها، لذا أعطوني بطاقة صفراء، طالما أنني لم أحصل على بطاقة زرقاء وأضطر إلى الجلوس في مكان ما لمدة 10 دقائق!". -(وكالات)

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