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جمال محمود يبدأ مشواره التدريبي مع الحسين إربد اليوم

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يقود المدرب الوطني جمال محمود مساء اليوم، الجرعة التدربيبة الأولى لفريق الحسين إربد، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الفني المستقيل البرتغالي موتا، ويضم الجهاز الفني كلا من: المدرب العام عصام محمود، ومدرب حراس المرمى سلامة عيد، إضافة إلى مدير اللياقة التونسي صابر العياري.
وسيكون الجهاز الفني الجديد في مهمة صعبة بأولى المهمات، عندما يواجه فريق الوحدات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الحسن بإربد، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين.
ويتصدر فريق الحسين حاليا ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد مع فريق الفيصلي، ويسعى إلى تجاوز عقبة فريق الوحدات ليتزعم ترتيب فرق الدوري مع ختام منافسات مرحلة الذهاب، أملا في مواصلة الانتصارات خلال مباريات مرحلة الإياب التي تبدأ يوم الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي.
ولم تتضح الصورة حول إمكانية الاستغناء عن عدد من اللاعبين أو استقطاب آخرين بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني الجديد، حيث حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ولغاية السادس من شهر آذار (مارس).
وعاد جمال محمود أمس، إلى عمان قادما من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن قام بتحليل مباريات بطولة كأس آسيا 2023، والتي انتهت أول من أمس، لصالح قنوات البي إن سبورت الرياضية، حيث تم الاتفاق بينه وبين رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد في الدوحة.
ويعد جمال محمود واحدا من أبرز المدربين الأردنيين، ويتمتع بخبرات فنية واسعة، وأشرف خلال مسيرته على تدريب العديد من الفرق في الأردن، حيث حقق إنجازات مع الوحدات وتولى قيادة فريقي شباب الأردن والرمثا، وخاض الموسم الماضي تجربة تدريبية قصيرة مع النصر الكويتي وسجل معه نتائج جيدة وساهم في احتفاظه بمقعده في منافسات الدوري، وأشرف أيضا على القيادة الفنية لمنتخب فلسطين في الفترة 2011-2014، وحقق معه الإنجازه التاريخي بالفوز بكأس التحدي، والتأهل إلى نهائيات آسيا في أستراليا العام 2014، وقبلها قاد فريق هلال القدس 2009-2011 وتوج معه بالعديد من البطولات على مستوى المسابقات الكروية الفلسطينية.
وسبق لمحمود، أن مثل فريق الوحدات لاعبا وحصل معه على العديد من الألقاب في البطولات المحلية كافة، كما لعب لسنوات عديدة مع المنتخب الوطني.
ويملك المدرب محمود الشهادات الآسيوية (C,B,A)، وكذلك الشهادة الآسيوية لتدريب حراس المرمى(المستوى الأول)، والشهادة الآسيوية لللياقة البدنية (المستوى الأول)، وشهادة "فيفا" لتطوير المدربين الحاصلين على شهادة (A)، وشهادة متطورة من "فيفا" لمدربي أندية المحترفين، وشهادة الاتحاد الآسيوي للمدربين المحترفين" برو".
وتعول جماهير الحسين إربد على خبرات وإمكانيات جمال محمود، في قيادة "الأصفر" نحو الفوز بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي، خصوصا في ظل الاستقرار المالي الذي يسيطر على الفريق، إضافة إلى وجود كوكبة من اللاعبين المميزين المحليين والمحترفين الأجانب.

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