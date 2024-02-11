شباب الحسين والعودة في نهائي طائرة الناشئين غدا

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- Alghad Newspaper) عمان -الغد - تحتضن صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء يوم غد المباراة النهائية لبطولة الناشئين لكرة الطائرة، والتي تجمع بين فريقي شباب الحسين والعودة، بينما يلتقي فريقا الوحدات والمحطة عند الساعة الرابعة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان فريق شباب الحسين قد وصل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة بعد الفوز الذي حققه على فريق المحطة بنتيجة 3-0، بينما جاء تأهل فريق العودة بعد أن تغلب على فريق الوحدات بنتيجة 3-2، في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.
وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق وهي المصنفة بالدرجة الممتازة، وخاضت لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث تأهل إلى الدور الثاني الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة قائمة المنتخب الوطني التي ستدخل البرنامج التدريبي الذي يسبق مشاركته الرسمية المقبلة، والتي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق.
ويذكر أن بطولة الناشئات قد شهدت فوز فريق النقع باللقب بعد أن تغلب على فريق دي لاسال بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية، بينما فاز فريق التعاون بالمركز الثالث، بعد أن تجاوز نظيره فريق النصر بنتيجة 3-0.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على بطولات الفئات العمرية التي تعتبر اساسا برفد المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتوفير كافة المتطلبات الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية حتى تحقق النتائج الإيجابية في البطولات الرسمية التي تشارك بها.
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