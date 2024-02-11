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شباب الحسين والعودة في نهائي طائرة الناشئين غدا

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - تحتضن صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء يوم غد المباراة النهائية لبطولة الناشئين لكرة الطائرة، والتي تجمع بين فريقي شباب الحسين والعودة، بينما يلتقي فريقا الوحدات والمحطة عند الساعة الرابعة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان فريق شباب الحسين قد وصل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة بعد الفوز الذي حققه على فريق المحطة بنتيجة 3-0، بينما جاء تأهل فريق العودة بعد أن تغلب على فريق الوحدات بنتيجة 3-2، في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.
وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق وهي المصنفة بالدرجة الممتازة، وخاضت لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث تأهل إلى الدور الثاني الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة قائمة المنتخب الوطني التي ستدخل البرنامج التدريبي الذي يسبق مشاركته الرسمية المقبلة، والتي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق.
ويذكر أن بطولة الناشئات قد شهدت فوز فريق النقع باللقب بعد أن تغلب على فريق دي لاسال بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية، بينما فاز فريق التعاون بالمركز الثالث، بعد أن تجاوز نظيره فريق النصر بنتيجة 3-0.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على بطولات الفئات العمرية التي تعتبر اساسا برفد المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتوفير كافة المتطلبات الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية حتى تحقق النتائج الإيجابية في البطولات الرسمية التي تشارك بها.

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