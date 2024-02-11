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منتخب الكراتيه يشارك في الدوري العالمي

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يشارك المنتخب الوطني للكراتيه في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه)، الذي ينطلق في مدينة لارنكا القبرصية اعتبارا من يوم الجمعة ويختتم مساء يوم الأحد المقبل.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في الدوري العالمي اللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات وهم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، سيف الدين بني فارس، لين حرقوص ، عبد الله كريك وعبيدة كريك ، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد، علاء شاهين ، عمر شقرة، وأحمد صبيح.
وتعد سلسلة الدوري العالمي للكراتيه من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من الاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.
ويطمح الاتحاد الأردني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، بعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، حيث حققت الكراتيه الأردنية مؤخرا ميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.
كما وضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية لرفع قدرات اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، كما يوفر المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين أجواء مناسبة تسهم في إعداد اللاعبين بشكل مثالي.

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