الفحيص والثورة السوري يتجاذبان لقب سلة الشارقة اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

الشارقة – يسعى فريق نادي شباب الفحيص إلى الحفاظ على لقبه والتتويج ببطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه، وذلك عندما يلاقي نظيره فريق الثورة السوري في المشهد الختامي عند الساعة 4 من مساء اليوم في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسبق هذه المواجهة، إقامة مباراة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية، والتي تجمع بين فريقي الأهلي البحريني والعاصمة السعودي عند الساعة 2 مساء وبالصالة نفسها.

وأنهى الفحيص مشواره بالدور التمهيدي في صدارة الترتيب بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية على فرق؛ الفتاة الكويتي (95-78) والعاصمة السعودي (89-57) والأهلي البحريني (109-45) وغاز الشمال العراقي (82-41) والثورة السوري (76-42) والشارقة الإماراتي (94-68).

وحل فريق الثورة السوري ثانيا بـ11 نقطة والأهلي البحريني ثالثا بـ10 نقاط والعاصمة السعودي رابعا بـ8 نقاط، متقدما على فريقي الفتاة الكويتي وغاز الشمال العراقي بأفضلية فارق المواجهات المباشرة، واللذان حلا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب بالرصيد النقطي نفسه، وحل الشارقة سابعا برصيد 6 نقاط.

الفحيص والثورة.. طموحات مشروعة

يدخل الفحيص مواجهة الثورة منتشيا بـ"سلسلة انتصاراته" الأخيرة، في ظل امتلاكه مزيجا من اللاعبات الشابات وصاحبات الخبرة، حيث تعد رشا عبده "رمانة ميزان" الفحيص والنجمة الأولى لفريقها في المواعيد المهمة، فيما انعكس "هدوء" المحترفة الأميركية نتاشا كلاود على قوة "البلوز" بتوظيف قدراتها إلى جانب "صائدة الثلاثيات" ليليانا أبو جبارة على الجناحين، إلى جانب التحركات القوية تحت السلتين لـ"ماكينة التسجيل" كريستين بيل و"العملاقة" ذكرى شحاده.

ويمتلك الفحيص عددا من اللاعبات المميزات على الدكة أمثال؛ جوانا حداد وتالا شحاتيت وماسه النوباني وزينة القراعين وفرح الشياب والكونغولية موغنزا وزاره النجار، وهذه الأسماء ستمكن الفحيص بقيادة مدربه نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك من المحافظة على سرعة الأداء خلال اللقاء الختامي.

وأجرى فريق الفحيص حصة تدريبية على الصالة الرئيسية للمباراة أمس بمشاركة اللاعبات كافة، وركزت على رفع نسب التصويب للاعبات وتنفيذ جملة من الخطط المقرر تطبيقها خلال المباراة، كما أقام الجهاز التدريبي جلسة تحليل فيديو في إحدى القاعات المغلقة بمقر الإقامة، بهدف الوقوف على نقاط ضعف وقوة فريق الثورة السوري.

في المقابل، سيبحث فريق الثورة السوري بقيادة مدربه أيمن سليمان عن أفضل الحلول الفنية لطرق سلة خصمه الفحيص، بعيدا عن حساباته وتقديراته الخاطئة في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالدور التمهيدي، والتي أدخلت الفريق في "مصيدة" الفحيص، حيث يتوجب على الثورة السوري الاستماع إلى "صوت المنطق" إذا ما أراد محاولة الإطاحة بـ"حامل اللقب"، خاصة وأن إنجازات وأرقام الفحيص تتحدث عن نفسها في البطولة ولا تحتاج إلى توصيف كبير.

ويتوقع أن يجدد الثورة السوري اعتماده على المحترفة الأميركية تشيلسي شومبيرت في صناعة اللعب والامتداد بقوة نحو المواقع الأمامية بإسناد من سيدرا سليمان ونورا بشارة حول القوس، للضغط على لاعبات الفحيص والحد من صلابة التغطية الدفاعية، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد للاعبتي الارتكاز اليسيا الدبل والمحترفة اليكسيس ديفيز تحت السلتين، فضلا عن تواجد اللاعبات؛ ماري عبدالله وجيسيكا حكيمة وشام اوطباشي وآنا أصلانيان - المعارة من أهلي حلب - وكارلوينا أبو لطيف والمحترفتان آسيا وهبة بغدادي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيات طبقا لظروف المباراة.

وخلال المواجهة المباشرة السابقة التي جمعت بين الفريقين في البطولة، بلغت نسبة نجاح تسجيل الفحيص من داخل القوس 39 % (16 من 41) و35.5 % من خارج القوس (11 من 31) و 68.8 % من خط الرميات الحرة (11 من 16)، مع قيام الفريق بإجمالي 59 متابعة و13 تمريرة و11 ستيل مقابل ارتكاب لاعباته 18 تيرن أوفر.

فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الثورة السوري من داخل القوس 27.3 % (12 من 44) و10.7 % من خارج القوس (3 من 28) و52.9 % من خط الرميات الحرة (9 من 17)، مع قيام الفريق بإجمالي 48 متابعة و8 تمريرات و10 ستيل، مقابل ارتكاب لاعباته 20 تيرن اوفر.

وسجلت لاعبات الفحيص 13 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطتين للثورة، و21 نقطة مقابل 11 نقطة من الفاست بريك، كما سجلت لاعبات الفحيص 22 نقطة مقابل 13 من استثمار "التيرن اوفر"، إلى جانب مساهمة دكة بدلاء الفحيص بتسجيل 22 نقطة مقابل 8 نقاط لـ"بنش" الثورة السوري.







