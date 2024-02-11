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الجماهير الأردنية: منتخب النشامى البطل غير المتوج بكأس آسيا

2/11/2024 2:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان -لم يكن أول أمس يوما عاديا في تاريخ الكرة الأردنية وجماهيرها، عندما سطر نشامى المنتخب الوطني إنجازا جديدا استثنائيا وغير مسبوق بحصوله على وصافة بطولة كأس آسيا 2023، على الرغم من الظلم التحكيمي الذي تعرض له، والذي ضرب آمال وطموحات الشارع الرياضي بالعودة من العاصمة القطرية بلقب البطولة القارية.
وعاشت الجماهير الأردنية لحظات صعبة خلال المواجهة النهائية مع المنتخب القطري، خاصة وأن قرارات الحكم الصيني ما نينج ورفاقه في غرفة الفار ساهمت في ضياع الحلم الأردني حسب العديد من المختصين في مجال التحكيم المحلين والعرب.
واعتبرت الجماهير الأردنية أن حكم اللقاء ساهم بفوز المنتخب القطري باللقب القاري، وخطفه من المنتخب الأردني التي كانت تمني النفس بتحقيق الحلم المنتظر.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الشوط الأول للمنتخب القطري دون الرجوع للفار في حالة مشكوك فيها وأثارت جدلا واسعا، وفي الشوط الثاني احتسب ما نينج ركلة جزاء ثانية بعد أن عاد للفار بعد مرور نحو ثلاث دقائق على الحالة المثيرة للجدل أيضا، والتي جاءت بعد تسجيل النشامى لهدف التعادل عن طريق يزن النعيمات، وعاد ليحتسب ركلة جزاء ثالثة في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد الرجوع للفار مرة أخرى، ليترك علامات استفهام كثيرة على ما جرى.
وبعيدا عن هذه الأحداث التي أثارت الشارع الرياضي خلال مجريات المباراة، غمرت السعادة قلوب الأردنيين على ما قدمه منتخب النشامى خلال مباريات البطولة، وتألق في حسم اللقاءات والوصول للمشهد النهائي عن جدارة واستحقاق، وخطف إعجاب وتقدير المتابعين العرب والآسيويين، وشكل حالة وطنية تجلت في مشاهد الفرح والسعادة والاعتزاز بالمنتخب ومديره الفني المغربي الحسين عموتة في يوم النهائي، خاصة وأن المنتخب عانى كثيرا من ناحية النتائج والمستوى في بداية مشوار المدرب عموتة، وفي 8 مباريات قبل انطلاق كأس آسيا، خسر 6 منها، وكانت النتائج ثقيلة، ولكن في هذه البطولة قدم النشامى أداء مغايرا وصل به إلى المشهد الختامي عن جدارة واستحقاق.
وسط أهازيج وزغاريد الجماهير الأردنية التي احتشدت في المواقع التي خصصتها وزارة الشباب وأمانة عمان والأندية إضافة للمقاهي والكوفي شوبات، توحدت القلوب معبرة عن الفرحة الغامرة بهذا الإنجاز التاريخي، وخرجت الجماهير بعد نهاية المباراة للشوارع في احتفالات بسيطة بهذا الإنجاز تقديرا للنشامى واعتبرته البطل غير المتوج.
المواطن راكان المصري قال بعد نهاية المباراة: "ألف مبارك للنشامى على هذا الإنجاز غير المسبوق على الرغم من الظلم التحكيمي الواضح، النشامى كان على قدر التحدي، مثّل الأردن في أفضل البطولات الآسيوية، وأن اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل العروض الفنية، وتألقوا ونالوا الاحترام والتقدير".
وأضاف: "المدرب المغربي الحسين عموتة قلب كل التوقعات وقاد النشامى للمشهد النهائي عن جدارة، واستحق التحية من الجماهير الأردنية، وحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله والأمراء للمباريات أعطى دفعة معنوية للنشامى، والقادم أفضل أن شاء الله، والمطلوب البناء على ما تحقق".
الشاب زيد أيمن والذي تابع المباراة في صالة الأمير حمزة مع الجماهير الغفيرة قال: "ألف تحية لنشامى المنتخب على الأداء الفني الرائع خلال منافسات البطولة، لاعبو المنتخب وحدوا الشعب الأردني في لحظات تاريخية، وقدموا عروضا فنية للذكرى، استحقوا الإشادة من المتابعين والجماهير العربية، كانوا يستحقون اللقب لكن الظلم التحكيمي أضاع الحلم المنتظر".
وطلب الخطيب اتحاد كرة القدم بالبناء على ما قدمه النشامى، أملا في الوصول لمونديال 2026، وهذا أصبح مطلبا أردنيا من كافة الجماهير بعد الإنجاز الأردني في البطولة الآسيوية.
وأكدت المشجعة رنا علي أن الحكم الصيني أضاع أماني وأحلام الشارع الرياضي الأردني في الفوز بلقب البطولة، كل التحية والتقدير للمنتخب الوطني ولاعبيه على اللوحة الفنية الجميلة والانتصارات المدوية، والوصافة المستحقة، كان اللقب قريبا من المنتخب ولكن قدر الله ما شاء فعل، القادم أجمل وأروع للمنتخب".
وبينت أن منتخب النشامى الذي ذهب للمشاركة في البطولة القارية بتوقعات ضعيفة، عاد للوطن بإنجازات كبيرة وطموحات واسعة بالتواجد في المونديال المقبل 2026.
وقالت: "الحالة الشعبية الإيجابية الرائعة التي تركها النشامى في الشارع الأردني، ساهمت في رفع الحالة المعنوية لكافة المنظومة الرياضية وهذا سينعكس إيجابيا على مستقبل الكرة الأردنية أن شاء الله".
الشاب علي محمد، صب جام غضبه على حكم المباراة الصيني الذي لم يكن حياديا، وقاتل الفرحة الأردنية، وحيا نجوم المنتخب على ما قدمه خلال منافسات البطولة من مباريات قوية وانتصارات كبيرة، وقال: "الحمد لله على كل حال، النشامى استحق اللقب ولكن القادم أفضل، والمطلوب عمل جاد من اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة لاستغلال الإنجاز في تقدم الكرة الأردنية نحو العالمية، والوصول لمونديال 2026، وأن نجوم المنتخب كانوا يستحقون الحصول على أكثر من جائزة فردية ولكن قدر الله ما شاء فعل.
الشاب محمد فهيم والذي حضر المباراة في الصالة الرياضية التي خصصتها وزارة الشباب، والتي شهدت حضورا كبيرا من الجماهير الأردنية، قال "كلنا سعداء بالمستوى الفني الذي قدمه المنتخب الوطني طيلة المباريات، وهو استحق الوصول إلى المباراة النهائي، بل هو الفريق البطل غير المتوج بكاس آسيا بناء على ما قدمه في المباريات النهائية، والظلم التحكيمي الذي تعرض له، وهذا ما أكده المختصون والمحللون بكرة القدم، الذين أشاروا إلى الظلم الذي حرم منتخب النسامى من التتويج بلقب القارة الآسيوية".
واضاف "الإنجاز الكبير وغير المسبوق الذي عاد به منتخب النشامى من قطر، يتطلب من المهتمين والمسؤولين بالمملكة البناء على ما تحقق، والعمل على دعم المنتخبات الوطنية كافة، واستثمار الإنجازات التي تتحقق، كون الرياضة أصبحت جزءا مهما من حياة الإنسان وازدهار البلد، وإن شاء الله سنرى بقية المنتخبات الوطنية على منصات التتويج، وأن تتكرر فرحة الشعب الأردني".

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