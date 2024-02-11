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نجوم تحدت الصعوبات وساهمت في إنجاز النشامى قاريا

2/11/2024 2:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- أثبت لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، أنهم قادرون على صنع المستحيل رغم الصعوبات التي يمرون بها في حياتهم اليومية، خاصة من يلعبون في الفرق المحلية، والتي تعاني الأمرين من خلال عدم انتظام المسابقات المحلية، إلى جانب المعاناة المالية التي تصيبها منذ سنوات.
وجاءت قائمة المنتخب الوطني التي اختارها المدير الفني الحسين عموتة مكونة من 26 لاعبا، قبل أن يتم استبعاد الهداف التاريخي لـ "النشامى" حمزة الدردور عقب مواجهة العراق في ثمن نهائي البطولة.
وتسببت البطولة الحالية في لفت أنظار الفرق العربية والعالمية نحو لاعبي المنتخب الوطني، بعد أن قدموا مستويات يشهد لها القاصي والداني، حيث خالفوا جميع التوقعات التي كانت ترشح المنتخب لبلوغ ثمن النهائي على أبعد تقدير، نظرا لوجود منتخبات عديدة قوية ومنافسة.
وخلال أحداث البطولة، انتقل أكثر من لاعب لفريق آخر، حيث انتقل المدافع يزن العرب لنادي معيذر القطري، وعلي علوان للخور القطري، وهناك إمكانية انتقال نجوم آخرين خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بأن يتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إغلاق قيد التسجيل في العديد من الدول.
وحضر 8 لاعبين في قائمة المنتخب الوطني للبطولة، ممن انطلقت مسيرتهم الكروية في نادي الوحدات، وهم مهند أبو طه، عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، صالح راتب، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، محمود مرضي وأنس العوضات، إلا أن عددا منهم برز في فرق أخرى لاحقا.
وكان الجزيرة ثاني أكثر فريق تواجد به لاعبون بدأت مسيرتهم في النادي، برصيد 4 لاعبين، وهم نور الدين الروابدة، سالم العجالين، يزن العرب وعلي علوان، فيما أخرجت المدرسة الكروية في شباب الأردن 3 لاعبين وهم الحارسان يزيد أبو ليلى وأحمد جعيدي، والنجم موسى التعمري.
وتواجد لاعبان من فرق الفيصلي، الرمثا والعربي، حيث بدأ يوسف أبو جلبوش "صيصا" وبراء مرعي مسيرتيهما في الفيصلي، فيما كان محمد أبو زريق "شرارة" وحمزة الدردور قد سطع نجمهما في الساحة المحلية عبر "غزلان الشمال"، ومثل العربي من قائمة المنتخب كل من إحسان حداد وأنس بني ياسين.
وكان لأندية الحسين إربد، سحاب، الجليل، البقعة وذات راس نصيب لهم في تصدير لاعب واحد للمنتخب الوطني في هذا الإنجاز، وهم نزار الرشدان، يزن النعيمات، فادي عوض، محمد أبو حشيش وعبد الله نصيب "ديارا".
وترصد "الغد" المحطات الكروية التي مر بها كل نجم من القائمة التي حضرت في النسخة الثامنة عشرة للبطولة، والتي سيذكرها التاريخ مرارا وتكرارا لما صنعته في هذه المسابقة.
ويعد موسى التعمري، اللاعب الوحيد الذي ينشط في الفرق الأوروبية وتحديدا مع نادي مونبيليه الفرنسي، حيث بدأ مسيرته مع شباب الأردن، مرورا بالإعارة لفريق الجزيرة، قبل أن يلعب مع أبويل نيقوسيا القبرصي، ويلتحق بعدها مع أود هيفرلي لوفين البلجيكي، ختاما بالنادي الفرنسي.
ولعب يزن النعيمات في مسيرته مع ناديين فقط، حيث بدأ مع فريق سحاب بالفئات العمرية وصولا للفريق الأول، قبل أن ينتقل للنادي الأهلي القطري قبل عدة مواسم، فيما سينضم لصفوف فريقه عبد الله نصيب "ديارا"، علما بأنه لعب هو الآخر في مسيرته مع ذات راس، الرمثا، الوحدات، الاتحاد السكندري المصري وأخيرا مع الحسين إربد.
ويعتبر اللاعب محمود مرضي الأكثر تنقلا بين الأسماء المتواجدة سواء في الأندية المحلية والخارجية، حيث بدأ مع الفئات العمرية للوحدات، قبل أن يلعب لاحقا مع كل من اتحاد الزرقاء، الشيخ حسين، اتحاد الرمثا، الأهلي، العربي الكويتي، الفيصلي، الجزيرة، السلط، المحرق البحريني، كيداه دارول الماليزي، القادسية الكويتي وختاما مع الحسين إربد.
وبالحديث عن اللاعبين الذين لعبوا مع الجزيرة، فإن سالم العجالين بدأ من هناك قبل انتقاله لاحقا إلى منشية بني حسن، الأهلي، ولغاية اللحظة مع الفيصلي، فيما لعب نور الدين الروابدة مع الفيصلي وسيلانجور الماليزي فقط، أما علي علوان فمثل الشمال القطري أيضا وحاليا اتجه للخور القطري، فيما لعب يزن العرب مع الوحدات وسيلانجور الماليزي والشرطة العراقي وانتقل لمعيذر القطري مؤخرا.
ومن أبناء الوحدات، لعب أنس العوضات لفترة قصيرة مع الجزيرة والنصر الكويتي، ومثل فراس شلباية الذي الجزيرة ومركز بلاطة الفلسطيني، ولعب عبد الله الفاخوري مع العين السعودي، وإبراهيم سعادة مع الجزيرة والزوراء العراقي والحسين إربد والخور القطري، وصالح راتب مع السالمية الكويتي والرفاع الشرقي والخالدية في البحرين، ورجائي عايد مع راتشابوري التايلندي، مسيمير القطري والحسين إربد.
ولعب حارس مرمى "النشامى" يزيد أبو ليلى مع أندية شباب الأردن والفيصلي وحاليا مع الجبلين السعودي، فيما مثل محمد أبو زريق "شرارة" الرمثا والسيلية القطري، أهلي طرابلس الليبي والترجي التونسي، ويلعب حمزة الدردور مع الحسين إربد، علما بأنه مثل في مسيرته مع كل من الرمثا والوحدات وشباب الأردن محليا، والخليج ونجران والفيصلي في السعودية، والكويت الكويتي.
وتواجد براء مرعي مع الفيصلي وشباب الأردن محليا، والطائي السعودي خارجيا، فيما لم يمثل يوسف أبو جلبوش "صيصا" سوا الفيصلي وكاظمة الكويتي، وفادي عوض الجليل والوحدات محليا وبي دي آر ام الماليزي، ولعب محمد أبو حشيش البقعة والسلط والوحدات، والزوراء العراقي والعهد اللبناني ونفط الوسط العراقي، وهناك أيضا نزار الرشدان الذي لعب مع الحسين إربد ونوروز العراقي والفيصلي.
ومن أبناء النادي العربي، فإن أنس بني ياسين قد مثل في مسيرته كلا من الفيصلي، شباب الأردن، الحسين إربد والرمثا محليا، وخارجيا كلا من نجران والرائد من السعودية، القادسية الكويتي، الوحدة والظفرة من الإمارات، المرخية القطري، فيما لعب إحسان حداد مع أندية الحسين إربد، الرمثا، الوحدات والفيصلي، ومع كل من القوة الجوية والشرطة في العراق.
ويعد اللاعبان مهند أبو طه وأحمد جعيدي الوحيدين اللذين لم يلعبا سوى لناد واحد وهما الوحدات وشباب الأردن على التوالي، وهما الوحيدان اللذان سيعودان لقطر بعد شهرين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

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