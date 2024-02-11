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المنتخب الوطني يطوي صفحة النهائي الآسيوي ويستعد لمرحلة البناء على الإنجاز

2/11/2024 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يلقي نجاح المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي اختتمت أول من أمس في قطر، مسؤولية كبيرة على اتحاد الكرة، من أجل البناء على هذا النجاح والتقدم بصورة أسرع، والمنافسة بقوة من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية.
ووضع ((النشامى)) اسمه بين كبار قارة آسيا من خلال مشاركة تاريخية تكللت بالحصول على المركز الثاني، في أفضل إنجاز له بعد 4 مشاركات سابقة، لم يتمكن خلالها من اجتياز ربع النهائي، ما يدفعه للاستمرار في هذا المستوى المتقدم، والبقاء بين عمالقة القارة.
ويصل وفد المنتخب الوطني عصر اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث من المنتظر أن يحظى الوفد باستقبال رسمي وشعبي كبير من المسؤولين والجماهير، نظير الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالمسابقة.
وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة تكريم للمنتخب الوطني أمام الجماهير في ستاد عمان بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث فتح باب حجز التذاكر المجانية إلكترونيا.
وكانت الترشيحات تصب في خانة المنتخب الوطني قبل المباراة النهائية أمام قطر، نظرا للأداء المميز الذي قدمه في الأدوار الماضية، مقارنة بالمنافس الذي لم يظهر بالصورة القوية خلال المباريات السابقة، إلا أن ظروف المباراة ساهمت في حفاظ قطر على اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز بنتيجة 3-1.
وتسببت الخسارة الصادمة من حيث النتيجة والسيناريو في صدمة كبيرة للجمهور الأردني، كما لم يقدم المنتخب أفضل مستوياته في النهائي وتحديدا خلال الشوط الأول، وهو ما اعترف به المدير الفني الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ليكتفي الفريق بالميدالية الفضية، ويكسب احترام جميع الدول المشاركة في البطولة.
وحصد المنتخب الوطني العديد من المكتسبات في البطولة الحالية، أولها احتلاله وصافة البطولة الأكبر على صعيد منتخبات القارة، إلى جانب الظفر بجائزة مالية كبيرة تقدر بـ 3 ملايين دولار، مع تقدم جيد منتظر في التصنيف العالمي الذي سيصدر عن الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)).
وتغنت الصحافة العربية والعالمية بالمستوى الرفيع الذي قدمه ((النشامى)) خلال البطولة، كما أكد العديد منها أن المنتخب استحق الفوز في اللقاء، وجاءت خسارته بأخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم الصيني ما نينج، الذي احتسب 3 ركلات جزاء جاءت منها جميع أهداف المنتخب القطري.
وجاءت نتائج المنتخب الوطني في البطولة مميزة، بداية من الفوز على ماليزيا برباعية بيضاء، قبل التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر مباراة البحرين بهدف نظيف، بعد أن كان ضامنا للتأهل للدور التالي، قبل أن يقصي العراق من البطولة بثمن النهائي بنتيجة 3-2، ويتخطى طاجيكستان بربع النهائي بهدف نظيف، قبل الفوز التاريخي والمستحق على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المربع الذهبي.
وسجل المنتخب خلال البطولة الحالية 13 هدفا، علما بأنه وخلال 4 مشاركات سابقة وفي 15 مباراة، تمكن من تسجيل 17 هدفا، ما يؤكد القوة الهجومية المميزة التي تمتع بها نجوم المنتخب الحالي، بقيادة النجمين يزن النعيمات وموسى التعمري، إلى جانب أسماء أخرى كان لها الحضور البارز في البطولة مثل نزار الرشدان، عبد الله نصيب ((ديارا))، علي علوان، محمود مرضي، نور الدين الروابدة، سالم العجالين، يزن العرب ويزيد أبو ليلى.
وأصبح اتحاد الكرة الآن مطالبا بتطوير اللعبة والمنتخبات والبطولات التي يشرف عليها، من أجل البناء على هذا الإنجاز، إلى جانب اهتمامه بالأندية والمسابقات بحيث تكون منتظمة ومستمرة دون توقفات طويلة، كما شهدتها الفترة الماضية.
وستكون أي مشاركة مقبلة للمنتخب الوطني لا يحقق بها نتائج مميزة أو الحصول على البطولة، أمر غير مقبول بالنسبة للجماهير الأردنية، نظرا لأن المنتخب لم يعد تهمه المشاركات المشرفة فقط، بل أظهر بأنه قادر على تحقيق الإنجازات ولن يكتفي بالمشاركة بالبطولات، في ظل امتلاك جيل مميز من اللاعبين، يعتبر الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، عطفا على ما قدموه خلال البطولة الحالية.
وأصبح تأهل أي منتخب من المنتخبات الوطنية في جميع الفئات السنية حاليا أمرا روتينيا، ويتوجب أن يتمثل الطموح في المنافسة على اللقب، ما يضع الاتحاد أمام تحد كبير ومسؤولية مضاعفة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نظرا لرفع ((النشامى)) سقف الطموحات لدى جميع اللاعبين في مختلف الأعمار، في ما يتعلق بقدرة اللاعب الأردني بالفوز على أي منافس، والوصول لأبعد مدى في أي منافسة.
وتنتظر المنتخب الوطني تحت 23 عاما مهمة قوية في قطر أيضا، تتمثل في خوض منافسات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية صيف العام الحالي في باريس، علما بأن المنتخب حل في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيفة، أستراليا وإندونيسيا.
وعلى الاتحاد أن يسعى جاهدا لدعم المنتخب واللاعبين في المرحلة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم، حيث خاض الفريق مباراتين في مجموعته حتى الآن، وحصد نقطة وحيدة أمام طاجيكستان والسعودية، فيما تتبقى له 4 مباريات، بمواجهتين أمام باكستان، وواحدة أمام طاجيكستان وأخرى مع السعودية، على أن يتأهل أفضل منتخبين للدور المقبل من التصفيات، ما يعني بأن المنتخب مطالب بتحقيق أكبر عدد من النقاط في سعيه لبلوغ المحفل العالمي.
وكان دوري المحترفين خلال الأعوام القليلة الماضية، قد عانى كثيرا من التأجيلات والتوقفات والإضرابات المستمرة من اللاعبين والأندية، إلى جانب إعادة جدولة انطلاقة بطولة الدوري والأجندة في أكثر من مناسبة، ما ساهم في تراجع عطاء اللاعب الأردني، وانعكاسه بصورة أو بأخرى على نتائج المنتخب الوطني في الفترة الماضية.

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