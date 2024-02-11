Sunday, 11 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيدة تلقي بنفسها أمام الترام لإنقاذ حفيدها.. هذا مصيرها (فيديو)

2/11/2024 2:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قفز سيدة تركية فوق حفيدها لتحميه بجسدها من عجلات الترام في مدينة إسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة 10 فبراير/شباط 2024، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأةً على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا، في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، لتقفز خلفه جدته إيلغون شوليغ لمحاولة إنقاذه.

وبسبب الحادث الذي وقع الخميس الماضي أصيبت جدة الطفل بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.


وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونُقلا إلى المستشفى.
ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإن المرأة توفيت فور وصولها المستشفى، فيما فيما تبيَّن إصابة الطفل بجروح طفيفة، وقُدمت الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.


فيما قال شاهد عيان يُدعى أيهان إريك: "بينما كان الترام قادماً قفز الطفل فجأةً في مساره. وعندما رأت الجدة ذلك دفعت الطفل ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، وتم جرها تحت الترام".


من جهتها، أفادت صحيفة صباح التركية بأن السلطات اعتقلت سائق الترام، وتم تحويل السائق إلى المحكمة بتهمة "القتل غير العمد".

MENAFN11022024000072011014ID1107838556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث