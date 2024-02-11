سيدة تلقي بنفسها أمام الترام لإنقاذ حفيدها.. هذا مصيرها (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قفز سيدة تركية فوق حفيدها لتحميه بجسدها من عجلات الترام في مدينة إسطنبول.
وبحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة 10 فبراير/شباط 2024، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأةً على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا، في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، لتقفز خلفه جدته إيلغون شوليغ لمحاولة إنقاذه.
وبسبب الحادث الذي وقع الخميس الماضي أصيبت جدة الطفل بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.
وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونُقلا إلى المستشفى.
ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإن المرأة توفيت فور وصولها المستشفى، فيما فيما تبيَّن إصابة الطفل بجروح طفيفة، وقُدمت الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.
فيما قال شاهد عيان يُدعى أيهان إريك: "بينما كان الترام قادماً قفز الطفل فجأةً في مساره. وعندما رأت الجدة ذلك دفعت الطفل ولم تتمكن من إنقاذ نفسها، وتم جرها تحت الترام".
من جهتها، أفادت صحيفة صباح التركية بأن السلطات اعتقلت سائق الترام، وتم تحويل السائق إلى المحكمة بتهمة "القتل غير العمد".
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