فضيحة عصفت بحياتها.. ملكة جمال اليابان تنتزع تاجها بيدها



فقد أثارت الشائعات التي انتشرت حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل متزوج، جدلاً واسعا في البلاد ودفعتها إلى التخلي عن "تاج الملكة" وترك لقب ملكة جمال البلاد.



وكتبت الفتاة الأوكرانية الأصل، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي حصلت على الجنسية اليابانية عام 2022، في تعليق على حسابها في إنستغرام بوقت متأخر مساء أمس الاثنين:" "أنا آسفة حقا على المشكلة الكبيرة التي سببتها وعلى خذلان وخيانة كل من دعمني".











طبيب متزوج

كما أضافت أنها كانت في البداية خائفة ومرتبكة للغاية لدرجة أنها لم تتمكن من قول الحقيقة".



من جهتها، أعلنت رابطة ملكة جمال اليابان أنها قبلت طلب شينو بالتخلي عن لقبها، مقدمة اعتذارها لحكام المسابقة والجهات الراعية.



كما أوضحت بالقول إن "لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغرا لبقية العام".



أتى ذلك، بعدما فجرت مجلة "شوكان بونشون" المحلية الأسبوعية فضيحة حول علاقتها بطبيب متزوج.



وكانت كارولينا تعرضت لانتقادات واسعة بعيد فوزها بلقب ملكة الجمال الشهر الماضي، إذ اعتبر بعض اليابانيين أنها "ليست يابانية بما فيه الكفاية"، كونها مولودة في أوكرانيا ولم تحز على الجنسية سوى قبل سنتين.



كما شن آخرون حملة شرسة على الفتاة التي نشأت في مدينة ناغويا بوسط البلاد، معتبرين أن " المرأة البيضاء لا يمكن أن تكون وجه اليابان".



في حين أكد عدد من داعمي شينو أنها استوفت كل معايير وشروط الدخول في المسابقة، من ضمنها أن تكون المتقدمة للقب مواطنة يابانية وأن يتراوح عمرها ما بين 17 و26 عامًا. -وكالات