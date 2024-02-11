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ع موعدنا تطلق منصة تفاعلية تربط بين المؤسسات التطوعية

2/11/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد عمان- في خطوة تعكس التزامها بتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطوير أدواته، أعلنت مبادرة "ع موعدنا" عن إطلاقها تطبيقا يحدث نقلة في مجال العمل التطوعي في الأردن، ويأتي استجابة للحاجة الملحة لتطوير أدوات العمل التطوعي في ظل التطور التكنولوجي وهو التطبيق الأول من نوعه في الأردن.
يقدم التطبيق منصة تفاعلية تربط بين المؤسسات التطوعية (جمعيات، مبادرات، مؤسسات مجتمع مدني) والأفراد الراغبين بالتطوع، مما يخلق حلقة وصل فعالة لتضافر الجهود الخيرية وتبادل البيانات والخبرات.
المهندس معتصم السيد أحمد رئيس ومؤسس مبادرة "ع موعدنا" قال: "يعد إطلاق هذا التطبيق ترجمة لرؤيتنا في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطوير أدواته بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ونأمل أن يشكل هذا التطبيق نقلة نوعية في العمل التطوعي في الأردن، من خلال تسهيل التواصل بين المؤسسات التطوعية والأفراد الراغبين بالتطوع، وتشجيع المزيد من المشاركة في الأنشطة الخيرية".
وأضاف السيد أحمد، أن التطبيق يتيح للمؤسسات التطوعية الإعلان عن أنشطتها وفعالياتها، مع تصنيفها حسب المجالات (إغاثية، صحية، تعليمية) وإمكانية إدخال تفاصيل الفعالية من حيث، المكان والزمان. كما يوفر التطبيق خريطة لتحديد موقع الفعالية لتسهيل الوصول.
وتحدث الصحفي محمود الشبول مدير التواصل في المبادرة: "إن هذا التطبيق يعد إنجازا مهما لفريقنا، ونأمل في أن يكون له أثر إيجابي على العمل التطوعي في الأردن. ونشكر جميع المتطوعين الذين ساهموا في تطوير هذا التطبيق، ونؤكد أن هذا التطبيق هو ثمرة جهودهم وعملهم الدؤوب".
وأشار الشبول إلى أنه تم تطوير التطبيق من قبل فريق من المتطوعين في مبادرة "ع موعدنا" ،بشكل تطوعي شبه كامل، إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي على المجتمع من خلال تعزيز ثقافة العطاء وجاءت ترسيخا لشعار المبادرة "بالعطاء سعادتنا".
وأكد أن هناك العديد من الفوائد المرجوة من هذا التطبيق أهمها، زيادة عدد المتطوعين من خلال تسهيل عملية البحث عن فرص التطوع والوصول إليها وتحسين فعالية العمل التطوعي، حيث توفر المنصة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التطوعية والأفراد وكذلك تعزيز ثقافة العمل التطوعي ونشر الوعي بأهمية العمل التطوعي والتشجيع على المزيد من المشاركة. "وندعو جميع المؤسسات التطوعية والأفراد الراغبين بالتطوع إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المتنوعة".
بدوره قال عميد طوقان منسق الفعاليات في المبادرة: "إن التطبيق سيتيح للمتطوعين فرصة تصفح الأنشطة المتاحة، واختيار الفعاليات التي يرغبون بالمشاركة فيها، والتواصل بسهولة مع منظميها كما يتيح فرصة إرسال تنبيه بموعد الفعالية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييم الفعالية من الموقع".
وعن حفل الإطلاق قال محمد الحيت مقدم الحفل: "نحن متحمسون لإطلاق هذا التطبيق الذي يهدف إلى توحيد الجهود التطوعية وتسهيل التعاون بين المؤسسات التطوعية والأفراد. سيكون للتطبيق دور مهم في تحفيز المشاركة الفعالة في الأنشطة الخيرية وتعزيز تبادل الخبرات والتواصل بين المتطوعين".
الدكتورة ريما جرار المديرة التنفيذية للمبادرة، ذكرت أن حفل الإطلاق أقيم بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وبحضور رؤساء وأعضاء جمعيات ومبادرات ومتطوعين وإعلاميين ومهتمين بالعمل التطوعي من أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية كافة، حيث سيتضمن عددا من الفعاليات والمسابقات النوعية وقدمت شكرها لكل من ساهم بإنجاز هذا التطبيق على مدار أكثر من ثلاث سنوات، ومنهم: المهندس معتصم السيد أحمد، حمزة العليمي، عميد طوقان، محمد المجالي، الدكتورة فرح السيد أحمد، المهندس ساهر احبيشة، محمد الحيت، والصحفي محمود الشبول.
وتعتبر مبادرة "ع موعدنا" من المبادرات النوعية والفاعلة على مدار السنوات الماضية في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، شملت معظم مناطق الأردن، وتنتهج أسلوب الإحسان بالعطاء.

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