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ريشة الهريني تمزج الألوان بحكايا ومشاهد الطبيعة

2/11/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان– من داخل غرفتها الصغيرة وبيدٍ تعشق الريشة واللون، انطلقت الشابة حنين الهريني بخطى ثابته نحو حلمها الأكبر لإدراج لوحاتها الفنية في المعارض المحلية والدولية، لتسطر بذلك اسمها بين الرسامين الأردنيين بموهبة مميزة في الرسم أظهرت مفردات وإبداعات فنية.
وفي حديث خاص لـ "الغد" بينت الهريني، أنها اكتشفت شغفها بالرسم منذ صغرها فقد كانت تجذبها الألوان والدرجات وتلفتها الرسومات لتتأملها لساعات، ثم تبدأ رحلة تحليل دمج الألوان والخطوط، لتختار أن تكتفي بالنظر فقط، إلى أن بدأت ترسم كل ما يعجبها، وقد عرفت بين زميلات دراستها برسمها الجميل، فكانت مطالبة دائما برسم اللوحات.
وأوضحت الهريني أنها طورت موهبتها بالممارسة، اذ أصبح الرسم "إدمان أيامها" بحسب وصفها، مبينة انها كانت تضع امامها ما تريد رسمه وفي كل مرة تبدل بين مزهرية وورد وكتب، وفي بعض الاحيان تنتقل لترسم شقيقاتها، لتراقب أماكن الظل والضوء، مشيرة إلى انها لم تكن تتقن رسمها من المرة الأولى ولكن بعد محاولات متتالية أتقنت الرسم.
ولرسم جسم الإنسان استعانت الهريني بكتب الطب "التشريح"، وأصبحت تجرب رسم تشريح الوجه والجسم واتجاه العضلة ليساعدها على تحديد اتجاه الظل، وهذا مكنها من إتقان نسب الوجه والجسم، كما تتبعت لوحات فنانين كبار وجربت تقليدها لتتعلم منها، وكيف تتجه حركة الفرشاة بالأسلوب المستخدم في الرسم.
وتلفت الرسامة إلى أنها شخصية انطوائية وأغلب أوقاتها تمضيها في غرفتها ترسم وتجرب مختلف أنواع الألوان والرسم، موضحة أنها كانت تجمع المال وتدخره لشراء أدوات الرسم حيث كانت تذهب للمكتبة وتبدأ رحلة الأسئلة لمعرفة كل فرشاة لماذا وكيف تستخدم، ثم تقوم بشرائها.
وفي البداية كانت الهريني ترسم بالرصاص ومن بعدها انتقلت للرسم بالألوان الزيتية، وعندما تمكنت من معرفة خصوصيته، بدأت تتحدى نفسها وتجرب باقي أنواع الرسم.
وتذكر صاحبة الموهبة، أنها تتقن الرسم الزيتي والرصاص والفحم والباستيل والإكريليك والمائي، مبينة أن لكل نوع روحانيته الخاصة به، ولكن النوع الأقرب لنفسها الزيتي والباستيل.
هذا وقد اختارت أن تكمل دراستها الجامعية في تخصص علم النفس، إلى جانب ممارسة موهبتها بالرسم، وكانت تحاول تدمج الأمراض النفسية ومعالجتها بالرسم.
وقد عرضت الهريني أعمالها الفنية للمرة الأولى في معرض الجامعة سنة 2013، وكانت من أجمل المشاعر التي عاشتها في حياتها بحد وصفها، وهذا المعرض أعطاها الحماس والدافع لإكمال المشوار.
وتذكر أنها قبل المعرض كانت تفكر ماذا سيقولون عن عملها؟، ولم تكن واثقة من قوة موهبتها، ولكن بعد ذلك أصبح لديها ثقة كبيرة بنفسها، وأصبحت تشعر أن ما تملكه من مهارة ليس موهبة فقط بل هو كنز، بحد قولها.
وبعد تخرجها من الجامعة اتجهت الهريني إلى دراسة دبلوم العلاج بالفن وعملت به، ومن بعدها اختارت أن تلتحق بمعهد الفنون الجميلة سنة 2019 لتدعم موهبتها بشهادة دراسية، لتمضي بخطوات واثقة في طريق النجاح.
وخلال السنوات التي سبقت دخولها معهد الفنون الجميلة، كانت الهريني تعمل وترسم وتشارك بمعارض والكثير من الأشخاص شجعوها لحمل شهادة بما تتقن، لأنها ستفيدها في مجالها وتطورها أكثر وضمن هذه الفترة لم تبتعد عن الرسم.
كما شاركت الرسامة بمعرض خارجي تم تنظيمه في تركيا "The golden brush: وتقول، "كنت فخورة جدا بنفسي عندما رأيت نقّادا عالميين يقيّمون لوحاتي ويمدحون عملي"، منوهة إلى أن مشاركتها جاءت من خلال رؤية عملها على صفحتها على الفيسبوك وبسببها تلقت دعوة للمشاركة.
وتلفت الهريني إلى أنها شاركت بالموسمين من المعرض، ولكن الموسم الأول هو الذي لا تنساه، لأنها كانت المرة الأولى التي تشارك فيها إلى جانب فنانين عالميين عرب وأجانب وتتعرف عليهم، منوهة إلى أنها رسموا مع بعضهم مباشرة وتم عمل كتاب لجميع الرسامين المشاركين مع صور لوحاتهم.
وتبين الرسامة أنها أصبحت تشارك بمعارض وتلتقي بفنانين كبار، موضحة بأنها كانت تسأل دائما كل شخص يقف أمام لوحاتها، من نقاد وفنانين عن رأيهم وعن نقاط الضعف لتستفيد من أي ملاحظة.
وتشير إلى أنه حتى في أوقات ضيقها وحزنها، ترى في الرسم والألوان راحتها بمجرد أن تمسك الفراشاة وتلمس الألوان بأصابعها، وتشعر بأن روحها من روح الألوان، مبينة أن الرسم هو حالة تبادلية فهي ترسم على اللوحة والريشة ترسمها وترممها من الداخل، لذلك تخلق حالة غريبة وقوية بين الفنان ولوحاته.
وتؤكد أنها عملت على تطوير نفسها بنفسها، إذ كانت شديدة التعلق بالرسم، ولكن لم يكن هنالك أي داعم أو مشجع، فكان الهدف التميز والوصول للمشاركة بالمعارض المحلية والدولية.
وتذكر الهريني أنها شاركت بمعارض محلية كثيرة في: العقبة وعمان وإربد، ودولية في تركيا ودبي ومصر، ودائما كان لديها هدف في كل معارض جديد تشارك به، وهو أن تكون اللوحة في المعرض أقوى من السابق له.
ومن جهة أخرى سعت إلى استثمار مهارتها في الحصول على مردود مادي، وبالبداية بدأت تتلقى طلبات رسم صور شخصية، ثم طلبات لوحات بالألوان الزيتية أو الاكريلك، إلى جانب تقديم حصص رسم ودورات للأطفال وللكبار، بالإضافة لمشاركتها بكل مناسبة للرسم وعرض عملها لبيعها، وتذكر أن أول مرة باعت لوحة شعرت بالضيق وكأن قطعة من روحها خرجت، إذ إن لوحاتها تعني لها الكثير وجزءاً منها.
ورسمت الهريني غلافا لروايتين "مذكرات سقيم، وظل" وما زالت لديها أفكار عديدة لتطور مجال عملها وحاليا تعمل على مشروع جديد خاص بها.
واليوم قد وصلت الهريني لـ 10 سنوات من تجربة الرسم باحترافية، وتسعى للمزيد من النجاح والتألق، منوهة إلى أنها تعلمت النحت الخزفي في معهد الفنون الجميلة وتسعى لأن تحترفه، ولديها عملان بالنحت الخزفي.
وتذكر الهريني أنها تنظر لجميع الفنانيين القدماء كملهمين لها، فقد قرأت كثيرا بتاريخ الفن وعن حياة الفنانين بالعصور القديمة وأكثر من أثر بها: رافئيل ومايكل انجلو وفان جوخ ورامبرانت.
وتبين أنها عندما تقرر رسم شخصية ما تقرأ عنها أولا؛ لكي يكون للرسم روح كأنها ترسم تفاصيل حياته بملامحه مثل لوحة "فان جوخ" ولوحة "فريدا كاهلو".
وتؤكد أن الرسم جزء منها ومن المستحيل أن ينفصل عنها، فقد مرت بظروف صعبة في حياتها والفن كان له دور كبير بأن يشفيها وتقول "الفن قوة، الفن علاج، الفن صديق".
وتختتم الهريني حديثها بأن الإصرار كان عنوان رحلتها لتفعل ما تحب، وما زالت تحاول وتمضي لتستمر في طريق النجاح، لذلك تسعى لأن تكبر وتتطور وتتحدى نفسها وتسعى لأن يكون لديها مرسمها الخاص وتستقبلُ طلابا وتعلمهم الرسم، وطموحها الأكبر أن تصل لأسلوب جديد بالرسم وللعالمية، ويتخلد اسمها بالتاريخ.

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