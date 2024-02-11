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القيلولة.. كيف تؤثر على عقلك؟

2/11/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- يمكن للقيلولة أن تكون مفيدة على صحة الجسم أكثر من مجرد كونها تعطينا إحساسا بالراحة خلال يوم مرهق. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
ووجدت دراسة نشرت في العام 2016 في مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، وجود صلة بين القيلولة من 30 إلى 90 دقيقة بعد الغداء وتحسين الوظيفة الإدراكية.
وشمل البحث تحليلا للبيانات المبلغ عنها ذاتيا حول القيلولة من 2974 شخصا في الصين، تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق.
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات: لا تأخذ قيلولة، قيلولة قصيرة (أقل من 30 دقيقة)، قيلولة معتدلة (30 إلى 90 دقيقة)، قيلولة ممتدة (أكثر من 90 دقيقة).
تم تقييم الانتباه والذاكرة العرضية والقدرات البصرية المكانية، وكان أداء الذين يأخذون قيلولة معتدلة أفضل بشكل عام، بينما أظهر الذين لا يأخذون قيلولة، قدرات إدراكية أضعف من الذين يأخذون قيلولة قصيرة.
هذه الدراسة، واحدة من العديد من الدراسات التي بحثت في فوائد وعيوب القيلولة أثناء النهار.
ومن المثير للاهتمام، أن العلم يبدو منقسما حول مدى فائدة القيلولة لعقلك، على سبيل المثال، ربطت دراسة أجريت العام الماضي، بين القيلولة أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، في حين وجدت دراسة نشرت في العام 2021، أن القيلولة لمدة أقل من 30 دقيقة تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
وفي حين يقسم البعض أنهم بحاجة إلى قيلولة للحفاظ على مستويات الطاقة لديهم ثابتة طوال اليوم، يقول آخرون: "إن أخذ قيلولة سريعة يجعلهم يشعرون بالخمول بعد ذلك".
وإذا كنت تعتمد بشكل مفرط على القيلولة، فمن المحتمل أنك لا تنام جيدا في الليل، أو قد تكون لديك حالة صحية كامنة تستوجب مراجعة الطبيب.

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