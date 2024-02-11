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الرغبة بالوزن المثالي تطغى على الصحة.. إبر التنحيف تأكل حصة الحميات الغذائية

2/11/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان– تقلب فادية شاكر عبر هاتفها الذكي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر لها الخوارزميات، صفحات الرشاقة والوزن المثالي والفتيات الرياضيات ممشوقات القوام.
تنظر فادية إلى نفسها في المرآة، تعبس قليلا، تمسك معدتها، تقيس محيط خصرها، تمسك بنطالا اشترته قبل 10 سنوات، تكلم نفسها، متى سأعود إلى هذا المقاس، فجأة تتذكر إعلانا لإبر تساعد على خسارة الوزن، وفقدان الشهية.
تذهب فادية إلى احد الاماكن المختصة، تطلب الإبر الخاصة بفقدان الوزن، تتنظر شهرا، تأتي الإبر، تأخذها وتخسر الوزن، لكن بعد إيقافها بستة أشهر، تعود إلى المربع الأول، وتكسب الوزن من جديد.
حالة فادية واحدة من آلاف الحالات، التي تلجأ إلى الطرق السهلة لخسارة الوزن، نتيجة الهوس من انتشار أفكار القوام المثالي، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من المشاهير، كالفنانين والرياضيين، والمؤثرين.
من هنا يظهر الجدل بين استخدام الحميات الغذائية، أو اللجوء إلى أساليب أخرى مثل إبر خسارة الوزن، فيما يشير متخصصون إلى أن الحميات الغذائية ليست فقط أكثر أمانا، بل وأكثر فاعلية أيضا.
وتؤكد خبيرة التغذية ربا العباسي، أن كثيرا من الناس يتوجهون للحل الأسرع والمضمون في الوصول للوزن المثالي من خلال إبر التنحيف، والتي لاقت رواجا كبيرا بسبب كثرة الإعلانات المدفوعة لشركات التصنيع، وحديث الناس عن تجاربهم الشخصية، وهذه الإبر مع اختلاف أسمائها إلا أنها بالأساس تستخدم لمرضى السكري، لكنها لاقت رواجا لخسارة الوزن.
وتؤكد العباسي أنها وخلال فترة بسيطة صادفت ثلاثة مراجعين استعملوا هذه الإبر بأسماء مختلفة إلا أن النتيجة كانت تأثيرات صحية سلبية على الجسد بعد أن كان لها أثر إيجابي في تقليل بعض الوزن في البداية.
ولا تنصح العباسي باستخدام أي عقار طبي أو إبر من دون الرجوع لطبيب مختص ومن خلال متابعته، وبناء على فحوصات طبية مضمونة تشرح حالة الفرد قبل المخاطرة بأي دواء، مؤكدة أن تجربة الأفراد مختلفة بناء على الجرعة وكيفية إعطاء الدواء والأهم حسب حالة جسم المريض أو المستخدم.
وتبين أن الحميات الغذائية تركز على توفير توازن غذائي مناسب، مما يساعد في تحقيق فقدان الوزن بشكل طبيعي ومستدام، وهو أمر يغفل عنه من يبحث عن النتائج السريعة من خلال هذه الإبر، فبعد الانتهاء من هذه الجرعات بفترة سيعود الفرد للشهية المفتوحة، وعودة الوزن السابق والدخول باكتئاب لما فقده.
وتشير إلى أن هذه الحميات تشمل تقليل السعرات الحرارية بحيث تكون أقل من الطاقة المستهلكة، مع تركيز على تناول المكونات الغذائية الصحية.
من ناحيته، يقول استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور رامي سلامة، إن إبر خسارة الوزن ليست بديلا عن الحمية والرياضة، فحجر الأساس في تنزيل الوزن هو الحمية والرياضة، ولكن ليس الجميع قادرا على تنزيل الكمية الكافية من الوزن عن طريق الحمية والرياضة، أو على الأقل الحفاظ على الوزن الذي تم تنزيله، وهنا يدخل دور الأدوية التي يمكن استخدامها لتنزيل الوزن، مثل الإبر كالسكسيندا والمونجاور والأوزمبيك، وهذه يمكن استخدامها كأداة مساعدة ومساندة للحمية والرياضة.
ويشير إلى أن الأطباء لا يصرفون هذه الإبر للجميع، لكن ذلك يتم تحت إشراف طبيب مختص لتقييم الحالة والتأكد بأن الوزن يحتاج إلى صرف هذه الأدوية أم لا، وثانيا التأكد من عدم وجود ما يمنع من إعطاء هذه الإبر، وثم يتم تعليم المريض طريقة الحصول عليها من ناحية الجرعات والأعراض الجانبية والتعامل معها، ومتى يؤخذ الدواء ووقت إيقافه، أي أن الإشراف الطبي مهم، وهي ليست بديلة عن الحمية والرياضة، لكنها قد تكون مساندة لهما عند بعض المرضى.
على الجانب الآخر، تبين العباسي أن استخدام الإبر للتنحيف يثير مخاوف من السلامة، إذ يمكن أن يتسبب في آثار جانبية غير مرغوبة، ومشاكل صحية خطيرة، ولذلك ينصح الخبراء بتوخي الحذر والحصول على مشورة طبية قبل اللجوء إلى هذه الطرق.
وتشدد على أن الحميات الغذائية تظل خيارا آمنا وفعالا لفقدان الوزن، بالاعتماد على تعديل نمط الحياة وتحقيق توازن في التغذية.
وعن الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يلجأون إلى استخدام الأبر للتنحيف بدلا من اتباع نظام غذائي متوازن حسب العباسي هي أن استخدام الإبر للتنحيف طريقة سريعة لفقدان الوزن، وهو ما يجذب البعض الذين يبحثون عن نتائج فورية دون الحاجة إلى تغيير شامل في نمط حياتهم.
وتضيف أن بعض الأفراد قد يعانون من قلة الوقت أو الجهد الذي يتطلبه اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، ولذا يفضلون اللجوء إلى حلول أسرع وأقل تعبا.
وأهمها قد يتأثر الأفراد بالإعلانات وحملات التسويق التي تروج للأبر للتنحيف، مما يخلق إلهاما لتجربة هذه الطريقة عوضا عن اتباع نظام غذائي.
وأخيرا بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في الالتزام بنظام غذائي طويل الأمد، وبالتالي يفضلون حلا أسهل وأقل تعقيدا.
ويوجد العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الحميات الغذائية تعتبر خيارا أفضل وأكثر أمانا من استخدام الأبر للتنحيف، وهناك دراسات طويلة الأمد تشير إلى أن الحميات الغذائية التي تعتمد على التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة تحمل آثارا إيجابية على الوزن على المدى الطويل، مع الحفاظ على صحة الجسم.
وتلفت العباسي إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن حسب صحة الفرد، فالحميات الغذائية السليمة ليست فقط للتنحيف، بل تسهم أيضا في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.
وتؤكد أن استخدام الأبر للتنحيف قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، بينما يمكن تخصيص الحميات الغذائية بشكل أفضل لتلبية احتياجات الفرد وضمان السلامة.
ووفق العباسي فإن المشاركة الفعالة في عملية تغيير نمط الحياة تلعب دورا مهما في نجاح تحقيق الوزن المثالي، وهو جانب يتميز به النظام الغذائي.
وتنصح على الرغم من هذه النقاط الإيجابية، باستشارة محترفي الرعاية الصحية قبل بدء أي نظام غذائي أو استخدام أي منتج للتنحيف لضمان التوجيه والسلامة الشخصية.

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