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رواية أزواد لأبو سليم ترصد حياة قناص وادي الحرامية

2/11/2024 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقع الروائي أحمد أبو سليم أول من أمس، رواية "أزواد"، التي استوحى أحداثها من عملية "قناص وادي الحرامية"، التي نفذها "القناص" ثائر حماد ضد حامية الحاجز العسكري الصهيوني بين مدينتي رام الله ونابلس، في 3 من آذار(مارس) من العام 2002، وقتل 10 إسرائيليين.
وشارك في الحفل الذي أقيم في مساحة ليوان، ونظمه الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. ومجموعة "أكثر من قراءة- الأردن"، دعما لصمود شعبنا في فلسطين، كل من: الدكتورة رزان إبراهيم، الدكتورة أماني سليمان، الناقد مجدي ممدوح، وقرأ الشاعر صلاح أبو لاوي قصيدة بعنوان "الخضراء"، وأدارت اللقاء سماهر مروج.
الروائي أبو سليم قال: "في زمن الهزائم تطمس البطولات الفردية، لذلك على الأدب أن يسلط الضوء على هذه البطولات، لأنها جزء من تأسيس واقع مختلف، واقع النهوض من الهزيمة التي حملناها على أكتافنا طوال هذه السنوات، فوظيفة الأدب ليست عكس الواقع، وأنما التأسيس لواقع مختلف، والتأسيس لوعي من أجل إرجاع الواقع من انحرافه عن المسار إلى المسار الصحيح".
وأضاف ابو سليم، لقد حاولت من خلال رواية "أزواد" أن أقدم فلسفة لمعنى البطولة، ماذا تعني البطولة بالضبط، فإن كان المختار بطل الرواية هو امتداد طبيعي لجده، وللعياض، ولثورات الشعب الفلسطيني عبر مائة عام، فإن ذلك التناقض بين موشيه وبن هارون الإسرائيليين.
يبين فكرة البطولة والبطل، الذي عليه أن يحمل مجموعة من السمات، أهمها السمة الإنسانية، إنه صراع بين الصبر والبصيرة، بصبر موشيه الخارق الذي تحول فيما بعد إلى قدرات بن هارون ومن خلال منظار بندقيته المعجزة، بصيرة العياض، ومن بعده المختار.
أستاذة النقد الأدبي الحديث في جامعة البترا د. رزان إبراهيم أشارت إلى أن رواية "أزواد"، توقظ فعلا بطوليا لبطل فلسطيني يشكل أنموذجا لأسماء بطولية تحلت بالصبر والبصيرة والإرادة القوية أمام آلة جبارة من مثل؛ الشهيد إبراهيم النابلسي، يحيى العياش، وباسل الأعرج وغيرهم ممن وفرت أفعالهم شحنة رمزية عالية حري بالأدب أن يستغلها ويقدمها بما يليق بها، حيث نبقى مع (المختار) الراوي البطل الذي يحكي لنا حكايته، وحكاية أجداده من قبله، وهو الولد المعجزة، الفارس الملثم، الذي لا يظهر إلا في الليل، يستهدف رؤوس الجنود بطلقة واحدة في الرأس، الفتى الذي مضى قدما نحو فلسطين التي باتت تتحدث عنه ليلا نهارا، متحديا كل الطرق المسدودة التي بناها اليهود.
وترى إبراهيم، أن قيمة البندقية تتحدد بمن يحملها، ولماذا يحملها، لذلك تتساوى بندقية بسيطة مع أخرى خارقة، بل وظلت البندقية والحصول عليها محور صراع مستمر في الرواية، بدءا من العياض الذي غنمها من اليهود، وانتهاء بالمختار الذي غنمها من القناص بن هارون، وكأن الماضي يعيد نفسه. أما كلمة (المائة) التي يتواتر حضورها في الرواية، فتبقى تلف في مدار(البندقية)؛ ذلك أنها تحيل إلى عدد المربعات الفارغة داخل جدول دوري مستوحى من آخر كان رسمه أحد علماء الكيمياء، كان طموح المختار أن يملأها واحدا واحدا مع كل مرة يقنص فيها إسرائيليا كي يشفي غليل الجد المقهور على ابنه الأمين.
وتابعت إبراهيم حديثها: "تتشابك أو تتعالق المائة مع فكرة الوصول إلى الرقم 1948 وفقا للوزن الذري للقتيل الإسرائيلي ما بين عقيد، رقيب، ملازم، لكنها في نهاية الأمر تتسع، فالجدول يفتح فاه مثل وحش كاسر من أقصى شمال فلسطين وحتى جنوبها، ومن شرقها حتى غربها، حتى وإن لم يملأها هو، سيأتي من بعده من يفعل، لنخلص إلى أن "المائة هي إسرائيل"، وهو ما يأتي منسجما مع جدول ماندليف الدوري الذي جاء من بعده من ملأ مربعاته جميعها.
وتابعت إبراهيم: أما عن الفرس والفارس، فيتحدان ليكونا جسدا واحدا بقلبين، فسمات الفارس من سمات الفرس، فهي تعطيه عنادها، وعنفوانها، ليبقى لافتا أن للخيل نبوءات لا أحد يعلم من أين تأتيها. غني عن الذكر أن هذا الإكبار للخيل هو امتداد لإرث ثقافي عربي إسلامي؛(أقسم الله بالخيل، الخيل معقود بنواصيها الخير).
وخلصت إبراهيم إلى أن أهمية الرواية هي أنها أمعنت في تأمل الماضي مانحة متلقيها فرصة تأمل التاريخ الكاذب الذي حوله الاحتلال إلى حقيقة لا تقبل الجدل وبنى عليه الحاضر بقوة السلاح، أضف إلى ما تقدم أن "أزواد" تعيد رواية الرواية، تكتبها رغم محاولات المحو المستمرة، فحين محا الجنود ما كتبه المختار في السجن، كان يقول: "الرواية هنا في رأسي، ولا أحد بوسعه أن يقتلعها منه إلا باقتلاعه، وحتى مع اقتلاعه ستنمو الرواية فوق القبر". ولعل هذه الرواية وأمثالها تعيد للأدب الفلسطيني دوره في مشروع التحرر ومواجهة الدعاية الصهيونية.
من جانبها قالت الناقدة الدكتورة أماني سليمان: "إن رواية "أزواد" ترتبط بالبطل الفلسطيني "ثائر حماد"، حيث تكتسب الرواية بعدا واقعيا وضربا من السيرة الغيرية المتخيلة التي تمنحها نوعا خاصا من التلقي وطبقات متعددة من التأويل، واستنادا إلى العملية التي قام بها ثائر حماد، يحاول الروائي بشكل ما أسطرة البطولة الفلسطينية بشكل عام، وأسطرة الإنسان والبطل الفلسطيني بشكل خاص؛ لقدرته -ضمن شروط قاسية وظروف صعبة وإمكانيات محدودة - على وضع سبل متعددة للصمود والمقاومة أمام عدو متغطرس مدعوم ومجهز.
ورأت سليمان أن رواية "أزواد" تأتي لإماطة اللثام عن عمق الوعي الصهيوني المنبثق عن هذه النصوص الكاذبة، فتجردها وتقف بصلابة قبالتها مدافعة عن الحق الفلسطيني في الاستمرار في المقاومة التي تملك عمقها التاريخي وتتصل بالماضي منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، الذي شكل مظلة وحاضنة لليهود انتهت بتسليمهم فلسطين أمام أعين مفتوحة للغرب وبمباركة منه. إنها رواية ضد المحو، وضد العتمة، وضد الوعي المغلوط والأدمغة المغسولة.
وأضافت سليمان، أن الرواية ترسم درب النصر محفوفا بالمغامرة والمخاطرة والمثابرة والشغف بفكرة الانتصار مهما كلف الأمر، ولا تقدم هذا الدربَ "على طبق من ذهب"، فهي تمنح مشاهد تترسم خطى نلمسها واقعا يوميا من أرض فلسطين وحركة أبطالها، فهم بشر يعانون، ويبكون، ويحلمون، ويتحدون، وينكسرون، وينهضون، ويقضون أشطارا متطاولة من حيواتهم على سطح الأرض حينا وفي الأنفاق أحيانا، في هواء من الحرية حينا، وفي مكاره الزنازين حينا آخر.
وخلصت سليمان، إلى أن أبو سليم وظف الخيل وما يمكن أن تحمله للرواية من طبقات دلالية، ويستحضرها كمتلازمات للبطولة، فالدهماء تلازم العياض، والخضراء تلازم المختار، ويرسم الروائي كذلك أقدارا متقاربة في مفاصل محددة من حياة البطلين، في إشارة إلى أكثر من دلالة منها تجدد الفعل البطولي عبر الأجيال، ومساهمة المكونات الوجودية من إنسان وحيوان في فعل البطولة وإنجازه.
سميت فرس (المختار) باسم: الخضراء (والعرب تطلق على الفرس ذي اللون الأبيض اسم الخضراء في إشارة إلى الخصب والنماء وتجدد الحياة وهو من باب التفاؤل، وفي السيرة الهلالية كان اسم فرس ذياب بن غانم (الخضرا)، ومن الأمثال الشعبية (كل الخيل للخضرا توابع)، فاختيار اللون الأخضر لتسمية الفرس به، إنما يشي بأن الفلسطيني بكل الأسى الذي يعيشه ما يزال يحمل وجها من التفاؤل وحب الحياة والإقدام .
من جانبه رأى الناقد مجدي ممدوح: أن أبو سليم يخضع في روايته "أزواد"، للصراع العربي الصهيوني كمنطلق للرواية، حيث يحاول أن يكتشف المغالطات المنطقية التي قام عليها هذا الصراع، ويظهر من خلال الرواية أن الكيان الصهيوني يسير عكس منطق التاريخ وكما يظهر في النقاط الآتية: إن التاريخ المعاصر اتجه لتصفية البؤر الاستعمارية في العالم والانتقال لحقبة الهيمنة. وفي الوقت الذي تتم فيه تصفية الاستعمار ينشأ الاحتلال كيانا استعماريا استيطانيا جديدا يكبر ويكبر عكس اتجاه التاريخ.
وتابع ممدوح: في الوقت الذي تتم فيه تصفية الكيانات السياسية وإنشاء كيانات قومية منذ القرن السابع عشر بعد حرب الثلاثين عام الدينية، يتم إنشاء الاحتلال دولة دينية صريحة، في الوقت الذي تنبثق فيه الدول من داخل مجتمعات ممتدة في التاريخ، حيث إن المجتمعات هي التي تشكل الدول، فإن الاحتلال قام كدولة ثم قام بتشكيل وصناعة مجتمعاته عن طريق صهرهم في الهوية الدينية.

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