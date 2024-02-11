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العربية في لقاء كبار المستشارين بالـFAO: آن الأوان لنسمي الأمور بمسمياتها

2/11/2024 2:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في سياق التحضيرات للمؤتمر الوزاري الـ 37 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، المقرر عقده في الأردن خلال شهر آذار مارس القادم، دُعيت العربية لحماية الطبيعة لحضور الاجتماعات التشاورية للمجتمع المدني كمتحدثة في جلسة الافتتاح في القاهرة الأسبوع الماضي، واجتماعات كبار المستشارين التي انتهت هذا الأسبوع.

وقد شهدت الجلسات نقاشاً عميقاً ومثمراً، وحواراً مع الأطر المختلفة التي جمعتها منظمة الـFAO، للخروج بتوصيات قابلة للتحقيق بالتعاون مع الأطر الرسمية في دول المنطقة وممثلي المجتمع المدني، وقد قدمت رئيسة العربية لحماية الطبيعة ومؤسِسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر، كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التشاورية في القاهرة، بحضور ممثلين عن 15 دولة عربية، تناولت فيها عدة قضايا والأكثر إلحاحاً منها الإيقاف الفوري لحرب الإبادة في غزة وتجريم استخدام الغذاء كسلاح، إضافة لأهمية السيادة على الغذاء والفرق بينها وبين الأمن الغذائي، وتطرقت إلى مجموعة من الشروط الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق مفهوم السيادة على الغذاء وعلى رأسها التكامل العربي الزراعي والاقتصادي، والإيقاف الفوري لجميع الحروب البينية وتحقيق السلم الأهلي في المنطقة العربية لتأثيرها المباشر على ارتفاع نسب الجوع، ودعم أنظمة الغذاء المحلية وصغار المنتجين.

كما ألقت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كلمة في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للاجتماعات، أكدت فيها على ضرورة الضغط بكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لفتح المعابر وإيقاف الإبادة، والضغط أيضاً على الدول الداعمة للكيان الصهيوني للكف عن ازدواجية المعايير، واحترام التزاماتها التي تخص حماية الأمن الغذائي في ظل الحروب والاحتلال.

ولاحقاً في اجتماعات كبار المستشارين التي اختتمت هذا الأسبوع، نوهت زعيتر إلى أنه آن الأوان أن نسمي الأشياء بمسمياتها، لا سيما وأن مصطلح "الأزمات" الذي يتم استخدامه فضفاض؛ فما يحدث الآن في فلسطين مثلاً ليس نزاعاً أو أزمة، بل حرب إبادة كما أقرت الكثير من الدول، ومحكمة العدل الدولية وكافة شعوب العالم، وهو ليس تسييس، إذ أن استخدام الغذاء كسلاح هو التسييس بحد ذاته، وهذا يستحق أن يعطى الوقت الكافي للنقاش العلمي ضمن تخصص الـ FAO والمنظمات الدولية، كما أن هناك ضرورة لإشراك منظمات المجتمع المدني.

وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في غزة، شددت العربية لحماية الطبيعة على توصيتها للدول العربية التي تمثلت في الاستخدام الجمعي لكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية واللوجستية لمواجهة ازدواجية المعايير الدولية والإنهاء الفوري لحرب الإبادة على غزة وكسر الحصار، ودعم مكتب الـ FAO الإقليمي ليتمكن من التركيز على أولويات الإقليم، ودعم المجتمع المدني، وبناء قدراته ليكون شريكاً فاعلاً في كافة المراحل. إضافة لتفعيل الأعراف والقوانين الدولية الخاصة، كاتفاقية جنيف المادة 54 والمادة 14 التي تنص على حظر "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ولذلك يحظر مهاجمة الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو إزالتها أو إبطال استخدامها، لهذا الغرض، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل والماشية ومنشآت مياه الشرب وإمداداتها وأعمال الري". بالإضافة لاتفاقية جنيف هناك اتفاقيات المعاملة بالمثل؛ فلا يجوز الموافقة على إيصال الغذاء "لإسرائيل" ومنعه عن قطاع غزة.

كما قدمت توصيات لمنظمة الـ FAO ضمن تخصصها بأن تكون البوصلة هي الإنهاء الفوري لحرب الإبادة وليس فقط تعزيز الصمود، ولجعل الصمود آلية أو وسيلة وليس الهدف. كما دعت لفتح غرفة عمليات مستمرة إن لم يكن هناك، لمتابعة ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة والسودان وأي بلد عربي يتعرض لتجويع ممنهج، وذلك لتوثيق جرائم الاحتلال التجويعية ليس فقط في غزة، بل بالضفة الغربية حيث تسبب الاحتلال الصهيوني أيضاً بخسارة القطاع الزراعي الفلسطيني أكثر من 22 مليون دولار في 53 يوماً (من 7 أكتوبر وحتى 1 ديسمبر 2023) في حرب على موسم قطاف الزيتون. وطلبت من المنظمة مشاركة المعلومات بشفافية حتى يتم استخدامها في الحملات الدولية لصالح غزة. والاستعانة بالأطر والنصوص الأممية التي قادتها الـ FAO وصادقت عليها كل دول العالم مثل الـ FFA واتفاقية حق الغذاء، لوضع استراتيجية لبرنامج عمل عاجل لمواجهة الموت جوعاً، ولوضع استراتيجية استباقية واضحة للتعويض وإعادة البناء في قطاع غزة. وأكدت على أنه إذا لم تتوفر الإرادة الجمعية الموحدة السياسية والسيادية لدولنا وللمنابر الأممية التي يعوّل عليها مثل الـ FAO، سيبقى كل ما يُقام به مجرد حبر على ورق والاجتماعات لن تحدث أي تغيير ملموس.

وتكللت هذه الاجتماعات المكثفة بتوصيات مهمة سترفعها منظمة الـ FAO للاجتماع الوزاري الشهر القادم، وتم الأخذ بمعظم التوصيات التي رفعتها العربية لحماية الطبيعة، التي تحفظت على استمرار استخدام مصطلح "أزمة" لتوصيف ما يجري في غزة بالبيان الختامي للاجتماعات، ولوحظ استثناء الوسائل الاقتصادية كأحد وسائل الضغط لمواجهة ازدواجية المعايير الغربية أيضاً.

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