استشهاد الرائد العبادي والنقيب الخضير بسقوط طائرة تدريبية بالمفرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صباح الأحد، إن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، ودعت أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.
--(بترا)
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