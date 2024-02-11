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بعد الأجواء المشمسة.. كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على الأردن

2/11/2024 2:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبقى الطقس اليوم الأحد غالباً مشمسا في النهار، فيما يكون باردا نسبيا إلى لطيف بوجه عام، بحسب موقع "طقس العرب".

أما الاثنين، فيحدث نشاط على الرياح الشرقية، والتي تزيد من الإحساس بالأجواء الباردة، مع ظهور السحب المرتفعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة الحرارة، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً.

وتتأثر المملكة الأربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على الحرارة وأجواء باردة، وغالباً غائمة مع هطول الأمطار بمشيئة الله.

وتكون الأجواء باردة وغائمة أحياناً الخميس، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار أثناء النهار، وتكون الرياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. والله أعلم

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