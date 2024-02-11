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الحملة الأكاديمية الأردنية تعقد ندوة حول أبعاد وقف التمويل للأنروا

2/11/2024 2:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يوم السبت ندوة عبر زووم بعنوان "أبعاد وقف التمويل للأونروا". شارك بالندوة التي أدارتها هبه بيضون، المنسق العام للحملة، متحدثون من كل من الأردن وفلسطين ولبنان والجزائر، كما حضر الندوة عدد من الأكاديميين والناشطين من عدة دول.
في كلمته الترحيبية، قال أ.د محمد مصالحه، الأمين العام للحملة، إنّ الهدف هو شطب الأونروا كآخر دالة على النكبة، وإنّ الحملة على الوكالة ستستمر، وأشاد بجهود جلالة الملك ووزارة الخارجية مع الدول متوقعاً أن تسهم في إعادة التمويل للوكالة.
تحدّث سعادة زياد المجالي، السفير الأردني الأسبق في عدة دول من ضمنها فلسطين، حول البعد السياسي لوقف المساعدات للأونروا وأهميته، وقال إنّ مرجعية قرار تشكيل الأونروا رقم (302) أشار إلى القرار (194)، أيّ أنّ إنشاء الوكالة يرمز الى حق العودة وحق التعويض للاجئين، لذا يجب عدم نسيان هذا البعد. كما دعا إلى أن يكون هناك تكاتف بالجهد الدبلوماسي والسياسي العربي لدى العواصم المانحة للعزوف عن القرار، وأشاد بجهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، والتي أدّت إلى تراجع بعض الدول التي علّقت مساعداتها، وأنّ تلك الجهود مستمرة في إشارة إلى جولة الملك التي بدأها منذ أيام، والتي تتضمن التنبيه الى أهمية عدم وقف التمويل.
ومن لبنان، تحدثت د. سناء حمودي، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة بيروت العربية حول تأثير قرار بعض الدول بوقف التمويل للأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أولئك في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وذكرت أنّ إسرائيل تهدف من إنهاء عمل الأونروا أن تحيل قضية اللاجئين الى الدول المضيفة والى المفوضية العليا، في محاولة لتوطين الفلسطينيين في دولة ثالثة بعيدة عن "حدودها"، وأن ينتهي عمل الأونروا، لأنه بذلك تكون إسرائيل قد أزاحت عبئاً كبيراً عنها في توطينهم في دولة ثالثة بحيث تنتهي مطالبتهم بحق العودة، كما تطرقت إلى تداعيات وقف التمويل للأنروا في لبنان، والخدمات المتعددة التي تقدمها الوكالة وعدد المستفيدين منها، متسائلة أين سيذهب هؤلاء عند توقف كل تلك الخدمات، بالإضافة الى التداعيات الإنسانية المتعلقة بالأمن الصحي والاجتماعي والنفسي والغذائي.

ومن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، قدّم أ. أنور حمام، وكيل الدائرة، قراءة في الأبعاد المتعددة للهجوم على الأونروا، وشرح أبعاد القرار، وتحدث عن العداء التاريخي للأونروا من قبل إسرائيل، وعن الوثيقة التي صدرت عن الاستخبارات الإسرائيلية والتي توضح مستقبل قطاع غزة ومن ضمن سيناريوهاتها التهجير، في ربط منه للهجوم على الأونروا الهادف الى الإجهاز على القضية الفلسطينية من بوابة اللاجئين، والى تسهيل عملية التهجير القسري الى خارج فلسطين.
كما أوضح أنّ التعليق هو للتمويل الإضافي الذي طلبته الوكالة من أجل غزة بعد العدوان عليها وليس لموازنة 2024 والتي لم تعلنها الوكالة بعد، موضحاً أنّ التعليق للتمويل الإضافي أخطر من التعليق للموازنة، لأنّ ذلك يشكل غطاء لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في تقريرها الذي طلب منها حول الوضع.
كما تحدث د. عدلي قندح، الأكاديمي والخبير الاقتصادي حول الأبعاد الاقتصادية لوقف التمويل، والتي تشمل تدهور الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، تأثير ذلك على الخدمات الأساسية وعلى سوق العمل وعلى الاستقرار الاقتصادي للدول المضيفة وتأثير ذلك أيضاً على الاستثمار الإنساني والتنمية، والآثار المباشرة على موازنات الدول المضيفة وعلى البنية التحتية والخدمات العامة، وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما قدّم توصيات عملية لما يمكن اتخاذه من إجراءات من قبل الوكالة لتوفير التمويل المستدام. منها دعوة المجتمع الدولي لزيادة التبرعات الدولية لتمويل أنشطتها وتوسيع شراكاتها وتنويع مصادر التمويل وغيرها.
ومن الجزائر، تحدث د. منير قتّال، أستاذ القانون في جامعة الجزائر والمحامي الدولي حول الآثار القانونية لوقف تمويل الأونروا وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية، وتحدث حول ضرورة مراجعة قرار وقف التمويل، ومدى تأثيره في أجهزة القضاء الدولي بالنسبة للقضية الفلسطينية. حيث أكّد على أنّ قرار وقف التمويل غير قانوني لأنه بني على اتهامات خاطئة، ولم تنتهي نتائج التحقيق بعد، كما أنه مبني على أدلة غير ملموسة، وعلى إجراءات غير قانونية وغير مناسبة.
كما قدم د. منير توصيات تتضمن تفعيل النظام الداخلي لمحكمة الأونروا للمنازعات، وتفعيل لجنة التوافق لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ووجوب الطعن بقرارات وقف التمويل أمام الجهات القضائية المختصة، خاصة أمام محكمة الأونروا للمنازعات.
هذا وقد كان هناك مداخلات قيمة من د. كريمة حفناوي من مصر، د. عبد الرحيم جاموس من السعودية، أ. عمران الخطيب والدكتور فوزي السمهوري من الأردن، وكذلك بعض التوصيات.



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