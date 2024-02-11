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مشاحنات بين نتنياهو وهاليفي بشأن عملية رفح

2/11/2024 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت القناة 13 العبرية وقوع مشاحنات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح.

وأضافت القناة أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.

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