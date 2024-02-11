عدد المعتقلين بالضفة يصل إلى 6950 منذ 7 أكتوبر

عدد المعتقلين بالضفة يصل إلى 6950 منذ 7 أكتوبر
التاريخ
2/11/2024 2:23:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير
الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، وأوضح
أن عدد معتقلي الضفة ارتفع إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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