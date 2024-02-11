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عدد المعتقلين بالضفة يصل إلى 6950 منذ 7 أكتوبر

2/11/2024 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، وأوضح أن عدد معتقلي الضفة ارتفع إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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