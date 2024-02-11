الأونروا: لا مكان آخر يرحل إليه الناس بأقصى جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمارا الرفاعي اليوم الأحد، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الفلسطينيين.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة أوضحت المتحدثة، أن الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف القوات الإسرائيلية منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتكدس الناس حاليا.
وأكدت أن الأونروا لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
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