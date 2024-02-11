حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
التاريخ
2/11/2024 2:23:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 112 شهيدا و173
مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان
الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و176 شهيدا، و67 ألفا و784 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي.
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